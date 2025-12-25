電気毛布を毎日使うと電気代が高くならないか心配です。エアコン暖房と比べて、どちらがどれくらい安いのでしょうか？

電気毛布の電気代は想像以上に安い

電気毛布の大きな特徴は、消費電力の低さです。一般的な電気毛布の消費電力は30～80ワット程度とされており、仮に60ワットで1日8時間使用した場合、消費電力量は0.48キロワットアワーとなります。

家庭向け電気料金の目安単価を1キロワットアワーあたり31円とすると、1日あたりの電気代は約15円、1ヶ月（30日）毎日使っても450円程度です。

この水準であれば、電気毛布を毎日使用しても、電気代は数百円レベルに収まるケースが多く、暖房器具のなかでは非常に低コストだといえます。特に就寝時や在宅ワーク中など、直接体を温めたい場面では、コストパフォーマンスの高い暖房手段と考えられるでしょう。



エアコン暖房は便利だが電気代は高め

一方、エアコン暖房は部屋全体を均一に暖められる点が強みですが、その分消費電力は大きくなります。一般的な暖房運転時の消費電力は500～900ワット程度で、仮に600ワットを8時間使用すると、1日の消費電力量は4.8キロワットアワーとなります。

電気料金の目安単価を1キロワットアワーあたり31円とすると、1日あたり約150円となり、1ヶ月では4500円程度になる計算です。

電気毛布と比べると、月額で4000円以上の差が生じることもあり、使用時間が長くなるほど家計への影響は大きくなります。冬場の電気代が高くなりやすい理由の一つが、エアコン暖房の使用時間の増加だといえるでしょう。



電気代だけで決めないための視点

ただし、電気代の安さだけで暖房器具を選ぶのは適切とはかぎりません。電気毛布は直接体を温める局所暖房であるため、室温自体はほとんど上がりません。家族で過ごす時間や、日中の活動時間帯には不向きな場合もあります。

一方、エアコン暖房は電気代が高くなりやすいものの、室内全体の快適性を確保できる点でメリットがあります。

家計管理の観点で重要なのは、「どの時間帯に、どの暖房が必要か」を切り分けて考えることです。用途に合わない暖房を使い続けることが、結果的に無駄な支出につながることがある点を留意しておきましょう。



電気毛布とエアコンを併用することで暖房費を抑える

電気毛布とエアコンは、対立する存在ではありません。例えば、部屋が冷え切った状態では短時間エアコンを使用し、体が温まった後は設定温度を下げて電気毛布を活用するといった方法があります。

このように役割を分担させることで、快適性を維持しながら電気代を抑えることが可能です。

エアコンの設定温度を1度下げるだけでも、設定前と比べて約10％の節電効果があるといわれています。電気毛布を補助的に使うことで、無理のない節電につながる点は、家計管理の観点からも見逃せません。



家計に合った暖房の使い方を選択しよう

電気毛布は毎日使っても電気代が大きく上がりにくく、節約志向の家庭にとって心強い存在です。一方で、エアコン暖房は電気代が高めでも、生活の快適性を支える重要な役割を果たします。

大切なのは、どちらが安いかだけで判断するのではなく、自身の生活スタイルと支出のバランスを見極めることです。数字を意識しながら賢く使い分け、無理なく続けられる暖房の形を選択していきましょう。



出典

公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会 よくある質問 Q&A その他の質問 Q カタログなどに載っている電力料金の目安単価とは何ですか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー