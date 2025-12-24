Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¡£Í¡½£±Í¥¾¡¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£ËÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¡¢£²£±Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö£Í¡Ý£±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¿¤±¤É¤µ¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤Ê¤¢¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢àÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Í¥¿á¤Î¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤¢¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡ÇÔ¼ÔÉü³è¡£·è¾¡½Ð¤Æ¤¿¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤¯¤í¤¦¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡©¡¡¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤È¤µ¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤¿¤¯¤í¤¦¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£