この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【寝る前1分】子宮セラピーで女性ホルモンがドバドバ出る手もみケア【子宮疾患・不妊・生理不順】』と題した動画を公開した。生理痛や子宮筋腫など、女性特有の身体的な悩みに向き合うためのセルフケアを紹介している。



音琶氏は、生理痛がひどい、生理時にかたまりが出る、冷え性や貧血といった症状を抱える女性に向けて手もみセラピーを解説している。また、便秘や頻尿、排尿時の違和感がある場合も、子宮に何らかの負担がかかっている可能性があると述べ、予防的にケアを行う意義にも触れている。



ケアの対象となるのは、手首に位置する「子宮の反射区」である。親指の付け根側で、手首のシワから親指2本分下のあたりに位置する。押し方は、親指の腹全体を使って垂直に7秒間押し、これを3回繰り返す。両手に同じように行うことで、反射区へ均等に刺激を与えることができる。



音琶氏によれば、子宮筋腫がある場合、この反射区に米粒ほどの小さなしこりが現れることが多いという。しこりを見つけた場合は、それをほぐすように丁寧に押すことで、実際に筋腫が小さくなった事例もあるとのことだ。場所がわかりにくい場合は、周辺を広めに押して痛みを感じる箇所を探すとよい。



動画内では、ケアを行った後に一時的に体調が悪化する「好転反応」についても言及されている。だるさや不正出血の増加、生理の量の変化などが現れることがあるが、これは子宮に溜まっていた老廃物が流れ出すことによる一時的な反応であり、回復の過程であると説明されている。好転反応が見られた場合は、水分を多めに摂取することで老廃物の排出を促すことができる。



女性特有の身体の悩みを抱える方にとって、日々のセルフケアとして取り入れられる内容である。