足にすがりついて「行かないで」と訴える猫ちゃん！ 体を張った引き留めテクでいつまでも帰れない事態に

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『帰ろうとすると野良猫にしがみついて引き止められた』という感動猫動画さんの動画です。

出会った野良猫ちゃんに行かないで、とばかりにしがみつかれた投稿者の感動猫動画さん。

さらに「ニャ〜ン」と鳴かれてしまいました。

ここまでされては帰れません。

乗ろうとしていたバイクから離れ、海へ向かって座ります。猫ちゃんも並んで座りました。

しばし撫でられた猫ちゃんは立ち上がり、背中側に寝そべり甘えてきます。

目の前に広がるのは海と空。とても気持ちの良い景色です。

撫でられていた猫ちゃんがコテン、ともたれて目を閉じました。すっかりリラックスしています。

しばらくして猫ちゃんが起きたので感動猫動画さんも立ち上がりました。

感動猫動画さんが離れても猫ちゃんは道の向こうにいます。満足したようですね。

ところが、トコトコと道を渡って来た猫ちゃんがバイクの下から「ニャ〜ン」と声を掛けてきました。

これでは出発できません。もうしばらくこの猫ちゃんと過ごすことになりそうです。

視聴者のコメント