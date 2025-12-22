「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木・金曜に出演中の福戸あやアナウンサーです。

11月17日(水)の「ピックアップ」では、史上最高値を更新した「卵」について取り上げました。

取材でお邪魔したスーパーでは、ここ数か月で卵をおよそ1割値上げしたそうです。卵は私自身も料理でよく使う食材ですが、近所のスーパーでも「確かに高くなったな」と感じています。

大阪の卵（Mサイズ）の卸売価格は一昨年のいわゆる”エッグショック”の水準を超え、1kgあたり350円と過去最高値。

その大きな要因は--鳥インフルエンザの影響です。

値上がりだけでなく、卵の流通そのものも不安定になっていて、スーパーが仕入れられる量が減っている状況なんだそう。

さらに、スーパーの店長さんによると、クリスマスやおせちの準備などで年末に向けて需要が高まるため、今後さらに価格が上がる懸念もあるとのことでした。

買い物に来ていたお客さんからも、「値上がりは正直つらい」という声が多く聞かれました。

毎日の食卓に欠かせない卵だからこそ、少しでも早く価格が落ち着くことを願うばかりです。

（次回は北村真平アナウンサーが担当します）

「newsおかえり」アナウンサーリレーコラム、福戸アナの担当は今回で一区切りです。またどこかで再開するかもしれないので、その時までお楽しみに。

福戸あや

『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）水・木・金曜に出演中。2022年入社。兵庫県出身。趣味はサーフィン。卵料理でいうと…卵焼きやだし巻き、卵とじをすることが多いです。目玉焼きはあまりしないです！