江頭2:50「絶対公表しないって思ってた」“心の病気”を告白 入院→スコーンと回復のきっかけ めちゃイケメンバーは知っていた
笑い芸人・江頭2:50が、21日までに自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」を更新し、かつて“心の病気”を患っていたことを告白した。
【動画】「俺入院してたのよ」…江頭2:50、“心の病気”を告白
『めちゃ×2イケてるッ！』などで共演したナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）とのコラボで、3人で家飲み。懐かしのトークの中で、江頭が「今だから俺言うけど」と切り出した。
江頭は「岡村と俺、同じ病気だったんだよ」と明かし、岡村は「うん」とうなずいた。矢部は「めちゃイケメンバーは知ってますよ」としつつ、公表されていないことを伝えた。
江頭は「絶対公表しないって思ってた」と重ね、「それで俺入院してたのよ」と言及した。
転機は、病室で『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の「ダーツの旅」を見たことだという。江頭は「あれを病室で1人で見てたの。『第1村人発見』ってあるじゃん」と、ディレクターが村人を見つけ、「おじさん、おじさん」と声をかけるシーンを紹介。「（おじさんが）こっち向いたら、鼻にティッシュをつけた、花粉症、その頃花粉症がすごかったから、（鼻にティッシュをつけたまま）『なんですかー？』って。それ見てもう大爆笑したのよ」と語った。
江頭は「俺笑えるんだ」「それからスコーンとよくなって」「ガーンとあがって」と振り返り、「お笑いの力ってすげえなって思った」としみじみ語った。
