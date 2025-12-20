YouTubeチャンネル「佐久x間宣行のNOBROCK TV」で一躍有名になった新居歩美。数々の芸人にドッキリを仕掛け、大喜利で見事な回答をしているが、撮影中は緊張しているそう。

「動画で観ると緊張しているようには見えないって言われることもありますが、あれはすぐスカしちゃう癖があるので、肝がすわっているように見えるだけで（笑）。でも、ありがたいことに番組に出てから、応援してくださる方がたくさん増えました。やっぱり主軸はアイドルグループ活動なので、これからも自分が可能な限りいろいろなメディアに出て、グループに貢献したいです」

そんな彼女は、幼少期にアイドルに救われたことをきっかけに自身もアイドルになった。アイドルに対する想いを語るときはいつにも増して真剣だ。

「私が救われたように、私も誰かを救ってあげられるようなアイドルになりたいです。『出会えてよかった』など、メッセージをいただけるだけでも嬉しくなります。私が所属しているドラマチックレコードは現在4年めで、勝負の年！ これからも頑張ります?」

にいあゆみ

22歳 2003年6月28日生まれ 香川県出身 T148 アイドルグループ・ドラマチックレコードのメンバーとして活躍。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大喜利が強すぎるアイドルとして数々のドッキリ動画に出演し、大ブレイク。お笑いライブに足繁く通う大のお笑い好きとしても有名。そのほか最新情報は、公式X（@DMRC_ayumi）、公式Instagram（@ayuchi_nii）にて

写真・カノウリョウマ

スタイリスト・谷川夢佳

ヘアメイク・mahiro（ROOMS）