¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÏÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÇä¾åÇÜÁý¤µ¤»¤¿·Ð±Ä¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»ö¡×¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÏÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÇä¾åÇÜÁý¤µ¤»¤¿·Ð±Ä¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»ö¡×¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£10,000¼Ò°Ê¾å¤Î¹õ»ú·Ð±Ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ý¥Æ¥È¤ÎÇä¾å¤òÇúÁý¤µ¤»¤¿ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ý¥Æ¥È¤ÎÇä¾å¤òÇúÁý¤µ¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÍýÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´Û¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¸ÜµÒ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë±Ç²è´Û¤Î»ÙÇÛ¿Í¤¬¡¢½¾Íè¤Î¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ä¹â¤Ç¤âÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±Ç²è´Û¤ÎÇä¾å¤ÈÍø±×¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÍýÏÀ¡×¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤â¤³¤ÎÍýÏÀ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤ÏÊ£¿ô¸ÄÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ê¤É¤¬¡ÖÂç¿©¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤«¤éÃíÊ¸¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡Öµ¡²ñÂ»¼º¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢S¡¦M¡¦L¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡ÖÂç¡×¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³¤Ê¤¯L¥µ¥¤¥º¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒÃ±²Á¤¬¸þ¾å¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Çä¾å¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¡ÖÇº¤ß¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Íø±×Î¨¤ÎÄã¤¤¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡×¤Ç½¸µÒ¤·¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤â¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÍ¸ú¤Ê¼êË¡¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÀÇ½¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤¬Êú¤¨¤ë±£¤ì¤¿¿´ÍýÅª¤ÊÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ý¥Æ¥È¤ÎÇä¾å¤òÇúÁý¤µ¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÍýÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´Û¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¸ÜµÒ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë±Ç²è´Û¤Î»ÙÇÛ¿Í¤¬¡¢½¾Íè¤Î¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ä¹â¤Ç¤âÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±Ç²è´Û¤ÎÇä¾å¤ÈÍø±×¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÍýÏÀ¡×¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤â¤³¤ÎÍýÏÀ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤ÏÊ£¿ô¸ÄÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ê¤É¤¬¡ÖÂç¿©¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤«¤éÃíÊ¸¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡Öµ¡²ñÂ»¼º¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢S¡¦M¡¦L¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡ÖÂç¡×¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³¤Ê¤¯L¥µ¥¤¥º¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒÃ±²Á¤¬¸þ¾å¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Çä¾å¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¡ÖÇº¤ß¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Íø±×Î¨¤ÎÄã¤¤¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡×¤Ç½¸µÒ¤·¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤â¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÍ¸ú¤Ê¼êË¡¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÀÇ½¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤¬Êú¤¨¤ë±£¤ì¤¿¿´ÍýÅª¤ÊÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÌÙ¤±¤Æ¤ë¼ÒÄ¹¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëºÇ¶¯¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡ªÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
²ñ¼Ò¤Ë1²¯±ß¤¢¤Ã¤Æ¤â8000Ëü¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÄºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°½ã»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤ÆÅÝ»º¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú·Ð±Ä¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼çÉ¬¸«¡Û°ì¿Í¼ÒÄ¹¤Ç¤â1²¯±ß²Ô¤²¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤ò¹õ»ú²½¤Î¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun