¡È¼ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤Ï¡Ö¸ªÉªÄË¤á¤ë¡×¡¡È´¤±µå¡õÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹3ËÜ»Ø¥°¥ê¥Ã¥×
¥×¥í30¿ÍÄ¶»ØÆ³¤Î¹âÅçÀ¿»á¤¬¿ä¾©¡Ä¾®³ØÀ¸¤ÎÈ´¤±µå¤È²ø²æ¤òËÉ¤°¡Ö3ËÜ°®¤ê¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¤äÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î1¤Ä¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤êÊý¤À¡£Ë¥¤¤ÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë¡¢¿¼¤¯¡¢Àõ¤¯°®¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¡£°®¤êÊý¤ÎÀµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¤é30¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸ÍÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤µ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Æ°®¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¡¢Ìô»Ø¤Î¡Ö3ËÜ¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Î2ËÜ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î¾åÉô¤ò°®¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÌµÍý¤¬À¸¤¸¤ë¡£2ËÜ¤Ç°®¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Í¾·×¤ËÎÏ¤à¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅêµå¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¿Æ»Ø¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤¢¤ë¡£3ËÜ¤Ç°®¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿Æ»Ø¤Î»Ù¤¨¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡×¤È¹âÅç¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¿Æ»Ø¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ°®¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿Æ»Ø¤Ë²áÅÙ¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Åêµå»þ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤ËÉÔÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅêµå¤Ï¡ÖÉª¤ä¸ª¤òÄË¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¿Æ»Ø¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë²á¤®¤ë¤È¡¢Éª¤ÎÆâÂ¦¤¬Ä¥¤ê¡¢ÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¸ª¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢ÏÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ê¸ªÉª¤Î¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×ÊýË¡¤Î½¬ÆÀ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£3ËÜ°®¤ê¤Ïµ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ø²æÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¾®³ØÀ¸¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë°®¤êÊý¤È¸À¤¨¤ë¡£ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢2ËÜ¤Î°®¤ê¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë