¥´¥Ã¥Û¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËŽ¢³¨¤¬1Ëç¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¥¢¥ë¥ë»þÂå¤Î·æºî¤ò40Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¼ÒÄ¹Îá¾î
¢£¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡×¤¬Íè¾ì30Ëü¿ÍÆÍÇË
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²è²È¤ÎÌ´¡×¤¬12·î21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ï°¦ÃÎ¸©Èþ½Ñ´Û¤Ë½ä²ó¡Ê1·î3Æü¡Á3·î23Æü¡Ë¡£¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡Ìë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡Åç¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ë½ä²ó¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2027Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡¥¢¥ë¥ë¤ÎÄ·¤Í¶¶¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤Ê¤ó¤È2028Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¡£Èþ½ÑÅ¸¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2000±ßÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËè²ó50Ëü¿Í¶á¤¯¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¥´¥Ã¥ÛÅ¸¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈþ½ÑÅ¸´ë²è¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¤¢¤ê¥É¥ëÈ¢¡£¤¢¤ÎÌ¾ºî¡ÖÌë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤¬Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿Æü¤Ç¤âÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡Ìë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï³«»Ï¤«¤é3¥«·î¼å¤Ç30Ëü¿Í¤òÆþ¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ÎµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ë²è²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¡Ê1853¡Á90Ç¯¡Ë¤Î¤ï¤º¤«37Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥´¥Ã¥ÛÅ¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÀ¸Á°¤ÏÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¡×ÅÁÀâ¤ÏËÜÅö¤«
¡Öº£¤ÏÀ¤³¦¤ÎÍÌ¾Èþ½Ñ´Û¤Ë³¨¤¬½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¸Á°¤ÏÌµÌ¾¤Ç³¨¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌµ¼ýÆþ¤ÇÄï¤Î¥Æ¥ª¤Ë»à¤Ì¤Þ¤Ç»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆîÊ©¥¢¥ë¥ë¤ÇÆ±»þÂå¤Î²è²È¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤â¡¢Èà¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ª¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¡×¡ÖÀº¿À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÎÅÍÜ»ÜÀß¤ËÆþ±¡¤·¡¢Âà±¡¸å¤ËÇþÈª¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ë¼«»¦¤·¤¿¡×
¥´¥Ã¥ÛÅ¸¤Ë¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¯¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤¡£
¡Ö½¾»ÐËå¤ä²¼½ÉÀè¤Î½÷À¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¤¹¤°¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¼«²èÁü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ò¸Û¤¦¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÖÍÌ¾¤Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î³¨¤Ï¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤ò¥¢¥ë¥ë¤Î¡È²«¿§¤¤²È¡É¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿Ëç¤âÉÁ¤¤¤¿¡×¡ÖÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¼ª¤¿¤Ö¤ò¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¤ËÅÏ¤·¤¿¡×¡ÖÄï¤Î¥Æ¥ª¤â¥´¥Ã¥Û¤Î»à¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»à¸å¤Ë¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ª¤ÎÌ¤Ë´¿Í¥è¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥´¥Ã¥Û¤ÎÀ¸Á°¤ËÇä¤ì¤¿³¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²è²È¤ÎÌ´¡×¤Î¸ø¼°¿ÞÏ¿¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¢£1Ëç¤À¤±Å¸¼¨ºîÉÊ¤¬¸ø¼°¤ËÇä¤ì¤¿
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·Ý½Ñ¤ÏÀ¸Á°¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¡¢Èà¤Î³¨²è¤Ï¤¿¤Ã¤¿1ÅÀ¤·¤«Çä¤ì¤º¡¢¶áÂå¤Ë¤ª¤±¤ë·æ½Ð¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï»à¸å²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¥¢¥ó¥ê¡¦¥É¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡á¥í¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ç¥ó¡á¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥¢¥ó¥¯¥¿¥ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥¬¥ó¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥Ô¥µ¥í¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¥ê¥å¥·¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤¬1886Ç¯½éÆ¬¤«¤é88Ç¯½éÆ¬¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¤¤À¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿·Ý½Ñ²ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ø¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²è²È¤ÎÌ´¡Ù¿ÞÏ¿¡¢¥·¥é¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Õ¥Æ¥ó¡Ö¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¤È¥Æ¥ª¤Î·Ý½Ñ¤Ø¤Î°¦¡×¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥´¥Ã¥Û¤ÏÀ¸Á°¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤º¡¢³¨¤Ï1Ëç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤Ë»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÉÔ¶ø¤Î¿Í¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¨¤Ï1Ëç¤À¤±¤À¤¬¸ø¼°¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÈþ½Ñ³¦¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ã¯¤¬Çã¤Ã¤¿¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î1Ëç¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¥´¥Ã¥Û¤¬»àµî¤¹¤ëÌóÈ¾Ç¯Á°¤Î1890Ç¯2·î¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö20¿Í²ñÅ¸¡×¤Ç73cm¡ß91cm¤Î¡ÖÀÖ¤¤ÉòÆºÈª¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ü¥Ã¥¯¡Ê1848¡Á1936Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¼«¿È¤â²è²È¡£¤½¤·¤ÆÄï¤Î¥¦¥¸¥§¡¼¥Ì¡¦¥Ü¥Ã¥¯¡Ê1855¡Á1941Ç¯¡Ë¤Ï¥´¥Ã¥Û¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤²è²È¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥Ã¥Û¤ÏÉòÆºÈª¤Î³¨¤òÌ´Ãæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ©ºîÅö»þ¤«¤é¥¦¥¸¥§¡¼¥Ì¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥´¥Ã¥Û¤¬ÉÁ¤¤¤¿Èà¤Î¾ÓÁü²è¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥¸¥§¡¼¥Ì¤Î»à¸å¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë°äÂ£¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÅÅÏÃÄ¢¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê³¨¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥´¥Ã¥Û¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë³¨¤ò¿ôËç½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ò¼çºÅ¤·¤¿Èþ½ÑÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈÍ§Ã£¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤¬³¨¤ò1ËçÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥³¥Í¤¢¤ê¤¤Î¾¦ÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹ØÆþ¶â³Û¤Ï400¥Õ¥é¥ó¡£¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«40Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¢£40Ëü±ß¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥´¥Ã¥Û¤Ï´î¤ó¤À
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¥Ã¥Û¤Ï¡Ö20¿Í²ñÅ¸¡×¤Ë¤¢¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤â½ÐÅ¸¤·¡¢Åö»þ¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ö500¥Õ¥é¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥´¥Ã¥Û¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÊì¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡Ö400¥Õ¥é¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð°Â¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³¨¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾È¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¥´¥Ã¥Û¤Ï½ÇÉã¤ËÍ½þ¤ÇÉ÷·Ê²è¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¸¥§¡¼¥Ì¤È¤ª¸ß¤¤¤Î³¨¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤È¤â³¨¤òÂ£¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼è°ú¤Ë¶âÁ¬¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤Î³¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤ÇÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅù²Á¸ò´¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ø¼°¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç³¨¤¬Çä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ó¥Ê¤¬¤Ê¤¼¤³¤Î³¨¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢¥´¥Ã¥Û¤Û¤É¤Î·Ý½Ñ²È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ°³´¤·¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¼Â²È¤Ï¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¸æÍÑÃ£
¼Â¤Ï¥¢¥ó¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ40Ëü±ß¤Û¤É¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¨ÉÁ¤¤Î¥Ü¥Ã¥¯»ÐÄï¤Ë¤Ï¡ÈÂÀ¤¹¤®¤ë¡É¼Â²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Î¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¸æÍÑÃ£¤ÎÆ«¼§´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ó¥ì¥í¥¤¡õ¥Ü¥Ã¥Û¡ÊVilleroy ¡õ Boch¡Ë¡£¤½¤Î¥Ü¥Ã¥Û¡Ê¥Ü¥Ã¥¯¤È¤âÆÉ¤à¡Ë¤¬»ÐÄï¤ÎÉÄ»ú¤ËÅö¤¿¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥»¥ó¤ä¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ë¿©´ï¤òÄó¶¡¤·¡È¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¸æÍÑÃ£¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³°»ñ·Ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬5000±ß¤Û¤É¤«¤é¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
1890Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯»ÐÄï¤ÎÇìÉã¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡£¥¢¥ó¥Ê¤Ï¥Ó¥ì¥í¥¤¡õ¥Ü¥Ã¥Û¤ÈÉã¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¤ò½êÍ¤·¡¢¤½¤ÎÇÛÅö¶â¤Ç¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ëßÏÞ¯¤Ê´Û¤Ë½»¤ó¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Ëè½µ¡¢¥µ¥í¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í¥²í¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¥¢¥ó¥Ê¤Î²è¶È¤Ï¡È¤ª¾îÍÍ·Ý¡É¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»þÂå¤Î½÷À²è²È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤ä¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥«¥µ¥Ã¥È¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¶¶ø¤Ë´Å¤¨¤º¡¢À¸³¶¡¢°õ¾ÝÇÉ¤ä¥Ý¥¹¥È°õ¾ÝÇÉ¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ó¤À¡È¿·¤·¤¤³¨¡É¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥´¥Ã¥Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·»Ù±ç¤¹¤ëÈà½÷¤ÏÃç´Ö¤ËÊé¤ï¤ì¡¢³¨¤äÄ¦¹ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ê¤Ï¥´¥Ã¥Û¤Î»à¸å¡¢¡Ö²Öºé¤¯Åí¤ÎÌÚ¤Î¤¢¤ë¥é¡¦¥¯¥í¡¼É÷·Ê¡×¡Ê¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥³¡¼¥È¥ë¡¼¥ÉÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1909Ç¯¤Ë¡ÖÀÖ¤¤ÉòÆºÈª¡×¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬½Ð¤·¤¿¶â³Û¤Ï1Ëü3000¥Õ¥é¥ó¡ÊÌó1300Ëü±ß¡Ë¡£19Ç¯´Ö¤Ç²ÁÃÍ¤Ï32.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÓûÉÜ»û»Ê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û À¸À®ÊÑÍÆ»Ë¡Ù¡Ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢³¨¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¤³¤Î¤È¤¡Ö¡ÈÀÖ¤¤¡ÉÉòÆºÈª¡×¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¿Í¼Â¶È²È¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦A¡¦¥â¥í¥¾¥Õ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤È¤¤«¤é³¨¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ê¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¡ÉÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ç¥ì¡¼¥Ë¥ó¤¬»äÅªºâ»º¤Ê¤ó¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¤ÈË×¼ý¡£1923Ç¯¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥×¡¼¥·¥¥óÈþ½Ñ´Û¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÌÜ¶Ì¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Î°Ò¿®¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡ÖÀÖ¤¤ÉòÆºÈª¡×¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ê¤é²ÁÃÍ¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
¼Â¤Ï¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬²Á³Ê¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î1987Ç¯¤ËÅö»þ¤Î°ÂÅÄ²ÐºÒ³¤¾å¡Ê¸½¡§Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬50²¯±ßÄ¶¤Ç¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¡ÊSOMPOÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë¤òÍî»¥¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯¤Ë¤ÏÂç¾¼ÏÂÀ½»æ¡Ê¸½¡§ÆüËÜÀ½»æ¡ËÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡ÈÅì³¤¤ÎË½¤ì¤óË·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿óîÆ£Î»±Ñ¤¬¡Ö¥¬¥·¥§Çî»Î¤Î¾ÓÁü¡×¤ò120²¯±ßÄ¶¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÓûÉÜ»û»Ê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û À¸À®ÊÑÍÆ»Ë¡Ù¤Ê¤É¡Ë¡£
¢£¸½ºß¤Ê¤é²ÁÃÍ¤Ï100²¯±ß°Ê¾å¤«
¡ÖÀÖ¤¤ÉòÆºÈª¡×¤Ï¥´¥Ã¥Û¤¬ºÇ¤â²èºÍ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¢¥ë¥ë»þÂå¤Î³¨¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢Æ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿§»È¤¤¤ò»î¤ß¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
²¾¤Ë100²¯±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤¬ºÇ½é¤Ë40Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é2Ëü5000ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÅê»ñ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï130Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥´¥Ã¥Û¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î³¨¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï½÷À¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£µÁÍý¤ÎËå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥è¡¼¡¦¥Ü¥ó¥²¥ë¡Ê1862¡Á1925Ç¯¡Ë¤ÏË´¤É×¥Æ¥ª¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Î³¨¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÇ¼¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥´¥Ã¥Û¤ÎÌ¾À¼¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡×¤ËºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥é¡¼¡¦¥ß¥å¥é¡¼Èþ½Ñ´Û¤Î¥Ø¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥é¡¼¡¦¥ß¥å¥é¡¼¡Ê1869¡Á1939Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ90ÅÀ¤Û¤É¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥´¥Ã¥ÛÃæ¿´¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ò·ú¤Æ¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨1Ëç¤Ç¤â¡¢¥´¥Ã¥Û¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë³¨¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Èà¤ò¥×¥í¤Îºî²È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢Èà¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¹¬¤»¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ä¤»¡×¡£¥¢¥ó¥Ê¤¬Ê§¤Ã¤¿400¥Õ¥é¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤Ê¤ª¶â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
