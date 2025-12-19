マウスコンピューター、12月20日・21日開催の「THE DFM DAY」に出展および協賛DFMコラボモデルの実機を展示
【THE DFM DAY】 開催期間：12月20日～21日 時間：13時～17時 会場：エディオン横浜西口本店6Fオクタゴンスペース
モデル名：G TUNE FG-A7G80(DFMコラボPC)
マウスコンピューターは、12月20日と21日に開催予定のイベント「THE DFM DAY」にて出展および協賛を行なう。場所は神奈川県のエディオン横浜西口本店6Fオクタゴンスペース。
本イベントにてマウスコンピューターはDFMコラボレーションモデルの実機などを展示するマウスコンピューターブースの出展を実施する。また、共同出展となるAMDによる、DFMコラボレーションモデル採用のRyzenプロセッサのゲーミングシーンにおける優位性についてのトークセッションも予定している。
当日参加券は10時よりエディオン横浜西口本店6Fオクタゴンにて配布が行なわれるほか、交流会参加対象商品の販売を開始。いずれも先着順で、定員になるまで配布される。
マウスコンピューターブース 展示製品一例
モデル名：G TUNE FG-A7G80(DFMコラボPC)
OS：Windows 11 Home 64 ビット
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080
メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
ストレージ：2TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：564,800円
当日展示している製品は、エディオン横浜西口本店にてご注文が可能。
□製品ページ
DFMコラボレーションモデル