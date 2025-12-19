シーズン2制作決定 発表映像

Netflixで独占公開中の「イクサガミ」。シーズン2の制作が決定した。

配信：Netflixにてシーズン1世界独占配信中／シーズン2制作決定

「イクサガミ」は、明治11年を舞台に、「残されたサムライ」たちが命をかけて東京を目指す「蠱毒」というゲームを描く時代劇アクション。Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で1位を獲得するなど、日本のみならず世界でも大きくヒット、シーズン2につながった。

シーズン2決定に際し、Netflixコンテンツ部門ディレクター・「イクサガミ」担当エグゼクティブプロデューサーの髙橋信一氏からメッセージが届いたのでお届けする。

「この度、Netflixシリーズ『イクサガミ』のシーズン2の制作が決定いたしました。岡田准一さん、藤井道人監督をはじめ、日本の才能あるクリエイターたちが日本文化への誇りと情熱をもって創り上げた本作が、日本国内のみならず世界中の皆さまから熱いご支持をいただけていることに、心より御礼申し上げます。

また、米国およびカナダの批評家が選出する『Critics Choice Awards」Best Foreign Language Series』(最優秀外国語シリーズ部門)に、イクサガミが日本作品として初めてノミネートされたことは、制作チームにとって大変意義深い出来事となりました。時代劇でありながら現代にも通じるテーマ性、作品が持つ世界観や挑戦的な表現が、国境を越えて評価されたものと受け止めスタッフ・キャストの皆様と共に誇らしい気持ちです。

本作は、時代劇の伝統を継承しながらも、その枠を越え、今の時代に通じるテーマや価値観を、エンターテインメントとして届けることを目指してきました。スタッフ・キャストそれぞれが、物語に向き合い、真摯に表現を追求してきたことが、多くの皆さまに届いているのであれば嬉しい限りです。

シーズン2でも、Netflixならではの新たな物語・映像表現の可能性を探り、より豊かな作品をお届けできるよう、引き続き誠実に取り組んでまいります。」

キャスト・スタッフからのコメントも到着したので、以下に記載する。

主演・嵯峨愁二郎役、プロデューサー、アクションプランナー：岡田准一

「イクサガミ」が世界の多くの方に届き、続編が決まりました。僕も覚悟を決めました。またこの世界で暴れられ、制作チームと再び戦えることを嬉しく思います。よりエネルギッシュな活劇を目指して挑みます。我こそはという方もぜひ仲間に。シーズン2を楽しみにお待ちください。

香月双葉役：藤粼ゆみあ

「イクサガミ」シーズン2の制作が決定し、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！この作品が日本だけでなく世界中の方に届いたことを思うと、改めて身が引き締まる思いです。双葉として再びイクサガミの世界に立つ時には、成長した姿をお届けできるよう励んでいきます。シーズン2もよろしくお願いいたします！

衣笠彩八役：清原果耶

心躍るお知らせが飛び込んできました。「イクサガミ」の世界に彩八として舞い戻れること、本当に嬉しく思います。かつての彩八より格段にパワーを携えて戦に臨みたいです。この作品に携わる、全ての皆々様と共に懸命に励みます。是非お楽しみに。

柘植響陣役：東出昌大

街を歩いても「『イクサガミ』面白かったです！次はいつやるんですか？」と聞かれました。沢山の方にご覧頂き有難い限りですが、シーズン2は更に面白いものに成るよう、響陣も実力と魅力を発揮したいと思います。何より私も、またみんなに会えるのが楽しみです。

カムイコチャ役：染谷将太

天龍寺で今まで見た事もない規模の戦いを目にしたのが昨日の事のように思い出せます。続編決定への熱い思いを胸にこの期間練習用の矢筒を車に積みっぱなしにしており、それを取り出す日が遂に来ました。さらに弓術に磨きをかけて参ります。最高なクルーとキャストの皆さん、そして信頼なる岡田さんと共に戦える日を楽しみに準備して待ちたいと思います。ご期待ください！

嵯峨志乃役：吉岡里帆

シーズン2制作決定という嬉しいニュース！出演者としてもですが、一視聴者として大変嬉しく思います。6話を見て、え！ここで終わっちゃうの？！と驚いておりましたので安心しました。これも多くの方が楽しんで見て下さったお陰です。ありがとうございます。私演じる志乃はまた出てくるのか分かりませんが(笑)シーズン2楽しみに待ちたいと思います。ぜひまだ見られてない方はシーズン1を予習していただけたら幸いです。

槐役：二宮和也

とにかく沢山の方に「『イクサガミ』面白いね！」っと言って頂けました。素直に嬉しいですが、どう考えても蠱毒参加者の皆様が作った努力の結果と思ってます。また観て頂ける方々にワクワクしてもらえる物語を紡いでくれると信じこのシーズンも参加させて頂きます！

川路利良役：濱田岳

世界の多くの方にご覧いただき、またイクサガミのストーリーの中に戻れる事を、大変光栄に思っております。「イクサガミ」の世界観の「川路利良」に真摯に向き合い、戦いに挑んで参ります。

岡部幻刀斎役：阿部寛

岡田准一さんと藤井道人監督がNetflixで時代劇を制作されると伺い、自ら志願して参加させていただいた本作。このたび正式にシーズン2の制作が決定したと聞き、身の引き締まる思いでおります。

藤井道人監督

「イクサガミ」が世界の方々に届いてくださったことに、まずは安堵しております。本当にありがとうございます。そして、シーズン2制作決定も光栄です。岡田さんをはじめとする最高な仲間たちとの刺激的な日々が、再び始まると思うと武者震いがします。シーズン1を超えるスケールになることは間違いないので、振り落とされないよう食らいついていきたいと思います。どうぞお楽しみに。

