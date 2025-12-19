

ライブでめきめきと成長を見せる≒JOY。現場に行けばハマること間違いナシ！（©YOANI）



女性ファン人気を圧倒的拡大中の「＝LOVE（イコールラブ）」に、今年、初のドキュメンタリー映画を公開した「≠ME（ノットイコールミー）」など、安定した人気を誇る指原莉乃プロデュースグループ。その最もフレッシュなグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の魅力とは？ プライベートで熱烈にファン活動を続ける動画クリエーター「東海オンエア」のてつやに聞いた！

【いつも心にニアジョイを】

――≒JOY（以下、ニアジョイ）のファン代表として、東海オンエアのてつやさんが登場。まずはニアジョイにハマった経緯から。

てつや 以前、さっしー（指原莉乃）がプロデュースする＝LOVE（イコラブ）、≠ME（ノイミー）とニアジョイの合同フェス「イコノイジョイ2023」があって、妻（峯岸みなみ）と一緒に招待していただいたんです。

3グループとも見るのはほとんど初めてだったんですけど、一番気になったのがニアジョイでした。帰ってすぐに見逃し配信を買って、1週間で15回くらい見直しました（笑）。

――何が心に刺さったんでしょう？

てつや まず引っかかったのは『超孤独ライオン』という楽曲でした。ハードな曲に合わせて、メンバーがドスの利いた声で決めゼリフを言うんですけど、「あんなにかわいい顔から、こんな声出るの!?」って衝撃を受けて。

あとは僕、アイドルは完成されたグループより、がむしゃらに頑張る発展途上のグループが刺さるんですよね。今のニアジョイもそうだと思うんですけど、先輩2グループの背中を本気で追いかけている熱にやられちゃいました。

――学生時代、初期のAKB48を推していたのに通ずるものがありますね。

てつや かもしれないですね。でも僕、あの頃は「いつか峯岸みなみと付き合いたい！」ばかり考えてましたけど（笑）。だから今、ニアジョイで初めて純粋にアイドルを応援できていますね。



東海オンエア・てつや



――（笑）。では、週プレ読者に「ニアジョイが推せる理由」を紹介するなら？

てつや 繰り返しになっちゃうんですけど、何より「メンバーがいつまでもフレッシュなこと」。

例えばデビュー間近の頃、完成したMVを全員で見るようなときに、ひとりひとりがアップで映るたび、恥ずかしそうに顔を隠したり、互いに「めっちゃかわいいじゃん！」と大騒ぎする様子がドキュメンタリーで見られるんです。ニアジョイ、活動4年目の今でも、いまだにそんな感じですもん！

――その初々しさを保ち続けているのは確かにすごいです。

てつや 活動が続いていけば、良くも悪くも慣れていっちゃうと思うんです。でもニアジョイはライブ、楽曲、配信、冠番組......ひとつひとつ大喜びする姿を見せてくれて。初心を忘れずに前に進んでいくグループは、親みたいな目線で応援しちゃいますし、僕も「東海オンエアで一丸となって頑張らなきゃ」という思いにさせられます。

――クリエーターとしても鼓舞させられるわけですね。

てつや 僕らはもうおっさんなので、ニアジョイみたいにキラキラはできないんですけど（笑）。でも、「いつも心にニアジョイを飼う」みたいなことは意識してますね。

【あらゆるグループのハイブリッド】

――ニアジョイの推しポイント、ほかにもありますか？

てつや 「パフォーマンスの成長を見守れること」。デビューからずっと生歌で戦い続けているんですけど、今、それが実って、シンプルに歌とダンスを見ているだけで楽しいグループになったと思います！ 表情管理とかも、昔は「ウインクしようとして両目をつむっちゃう」とかもあったのに、今は全員完ペキ。

どんな分野でも"バズれば勝ち"みたいな今の時代でも、「いいアイドルソングを、いい形まで育てて届けよう」っていう考え方が伝わってくるんですよね。

――「ステージと正面から向き合う王道感」というか。

てつや 安心感があるんですよね。このあたり、プロデューサーのさっしーがさすがというか。「運営が神」だから推せるところもあるんですよね。

――というと？

てつや いろんなアイドルを見てきましたけど、やっぱり「これ、本当にこのコたちに合ってる？」って思っちゃうような曲があったり、ファン心理から離れた活動が始まったりするグループってけっこうありますもん。

でも、ニアジョイの場合、さっしーが自分の現役時代や、もっと前にハロー！プロジェクトのオタクだった頃の目線を生かして、すごくいいバランスで運営している。「このコたちと真摯（しんし）に向き合っています」という気概を感じるんですよね。

――ニアジョイの場合、そこに加えて、先輩2グループのプロデュースでの経験も生かされているわけですよね。

てつや そうなんです！ AKB48とハロプロ、そしてイコラブとノイミー。ニアジョイがそれらの「ハイブリッド」だとすると、それってもはやアイドルの"正解"だと思いません？

――あらゆるアイドルのハイブリッド......いいフレーズですね。ところで、初心者にオススメのMVはありますか？

てつや 初見の方に薦めるなら『初恋シンデレラ』です！ メンバーの顔がしっかり映っているので覚えやすいし、曲もアイドルの王道で、純粋に魅力が伝わるMVかな、と。



――ちなみに、てつやさんの推しメンは？

てつや ずっと小澤愛実ちゃんです。現場に入るときの挨拶や、ライブ中にほかのメンバーがMCをしているときも、誰よりもアイドルとして気を抜いていないコで。この世のすべてにリスペクトがあるような雰囲気を感じます。

"前世"（加入以前の活動歴）も長かったコなんですけど、ニアジョイのリーダーという立場に就いて、「アイドルとは」みたいなことをものすごく考えたんじゃないかな、と。勝手な僕の妄想ですけど。

――でも、そんな姿が想像できる方ってことですよね。

てつや そうなんですよ。「家でも、鏡の前でものすごく練習してるんだろうな」とか、いろんなグッとくる光景を妄想しちゃうコですね。

――最後に、読者へメッセージをお願いします。

てつや 僕はよく、友達を無理やりライブに連れていくんですけど、次からは相手が僕を誘ってくるようになります（笑）。ニアジョイは一度ライブを見れば、人生にもうひとつ幸せをプラスしてくれるはずなので、ぜひライブに。現場でお会いしましょう！

●東海オンエア てつや Tetsuya

愛知県岡崎市を拠点に活動する6人組動画クリエーター「東海オンエア」のメンバー。個性が強いグループメンバーの中でも天才的な発想と圧倒的なカリスマ性を誇り、リーダーとしてグループを牽引

取材・文／アオキユウ（short cut）