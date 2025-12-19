仕事や人間関係において、批判や理不尽な言葉を受けたとき、つい反論したくなる場面は誰にでもある。しかし反論の仕方によっては、状況を改善するどころか、無意味な対立や消耗を招いてしまう。そんな対応の上手な人、下手な人の差はどこにあるのか？ 18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

頭の悪い反論の共通点

――批判されたり納得できないことを言われたときでも、反論のしかた1つで発展的なやりとりに変えられる人がいます。一方で、「そんな言い方しなければいいのに……」という返し方をする人もいます。

栗木さつき氏（以下、栗木）：本書の視点から見ると、そんな「利口じゃない反論」には、わかりやすい共通点があります。それは、反論に入る前に、ほぼ必ず口にしてしまう一言です。どんな言葉かというと、「でも」「いや」「それは違う」といった、即座の否定の言葉です。

この一言が出た瞬間、その人はもう「問題解決」ではなく、感情の土俵に上がっています。相手の話を理解する前に、自分の立場やプライドを守ろうとしている。

本来すべきなのは、「相手を言い負かすこと」や「自分の正しさを証明すること」ではなく、互いにとって有益な結果を生み出すことです。

ところが、「でも」「いや」と反射的に反論してしまうと、問題の本質から離れて、対立に光が当たってしまいます。

――たしかに感情的な対立が生まれて話がこじれるパターンはよく目にします。

栗木：はい。しかも本人は、その自覚がありません。「自分を否定された」「黙っていたら負けた気がする」と感じて、感情的な応酬に踏み込んでいく。しかし感情的に反論してしまったら、相手からもまわりからも、冷静な議論ができない人なんだなと思われてしまいます。結果として、自分の意見が受け入れられる確率も下がります。

むしろ「肯定」したほうが得

――では、賢い人はどう違うのでしょうか。

栗木：賢い人は、反論が必要な場面でも否定から入ることはありません。まず話を最後まで聴いて、「そうですね」「たしかにそういう部分もありますね」とむしろ肯定的な言葉で返してから、落ち着いて意見を返します。

実際、反対意見のなかにも、つねに考えるべきポイントはあります。相手の意見が誤解に基づいていたとしても、「そう聞こえる人もいるんだな」という発見があったりもします。

だから、まずは相手に集中して、いったん受け止める。それがあれば、意見の対立があったところで、議論の土台ができます。結果的に、相手も自分の意見を真剣に聞いてくれるはずです。

本書では、その効果を次のように表現しています。

目の前の相手に集中するのは、いわば「レントゲン画像」を入手するようなものだ。

ぱらぱらと画像をめくり、相手が言葉で表現している気持ちより、もっと深い心の奥底までのぞきこむことができる。

このように、話を聴くときはつねに集中しよう。

その頻度が高まるにつれて、「あの人は私のことをほんとうによくわかってくれている」と思われるようになる。

問題解決に向けた明確な目標を念頭に置いて会話に没頭すれば、「職場の対人関係が改善する」「契約を獲得できる」「昇進できる」といった見返りが得られる。――『一点集中術』

感情的な反論に労力を費やす人とは対照的に、賢い人は問題解決に集中します。その結果、人間関係が改善し、信頼が生まれ、仕事の成果や評価として返ってくるんです。

ですので、もし誰かに批判されたとき、口から「でも」や「いや」が出そうになったら、一度立ち止まってみてください。

その一言は、あなたを守っているようでいて、じつはあなたを損なっています。感情の土俵に乗ることなく、相手の思いに「一点集中」することが、仕事やプライベートを前に進める力になってくれるはずです。

（本記事は、デボラ・ザック著『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の翻訳者インタビューです）