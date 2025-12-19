この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「赤ちゃんに布団は危険？冬に寝ても窒息しない対処法と、ベストな布団と眠り方、乳幼児突然死症候群の発症原因徹底解説！」と題した動画を公開。動画では、12人の子育て経験を持つ助産師のHISAKOさんが、赤ちゃんの睡眠環境、特に冬場の掛け布団に潜む危険性と乳幼児突然死症候群（SIDS）について詳しく解説した。



HISAKOさんはまず、冬が近づき、赤ちゃんに暖かい布団をかけることについて悩む親が多い現状に言及。きっかけとして、生後2ヶ月の娘を持つ母親からの「1歳未満の赤ちゃんに掛け布団をしてはいけないという投稿を見たが、本当か」というお便りを紹介した。この情報に対し、HISAKOさんは、掛け布団が乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスクを高める可能性があると警鐘を鳴らす。



SIDSとは、「健康だった赤ちゃんが、何の予兆もなく突然睡眠中に亡くなってしまう」病気であり、その原因として最も有力視されているのが「うつ熱」であるとHISAKOさんは説明する。赤ちゃんは体温調節機能が未熟なため、着せすぎや暖房の効かせすぎ、暖かい布団をかけることなどで体内に熱がこもりやすい。この「うつ熱」状態になると、体は体温を下げようと働き、その過程で「呼吸運動を抑制してしまう」のだという。つまり、熱を産生する生命活動そのものを止めようとし、結果として呼吸が止まってしまうメカニズムだ。これに加え、掛け布団が顔にかかることによる物理的な窒息のリスクも存在する。



対策として、HISAKOさんは米国小児科学会のガイドラインを引用し、「1歳までは、ママと赤ちゃんは同じ部屋に寝るが、別々の寝具で寝ること」を推奨。寝床の周りには、窒息の原因となりうるぬいぐるみや柔らかい枕、ベッドガードなどを置かないことも重要だとした。掛け布団の代わりには、顔にかかる心配のない「スリーパー」の活用を提案。服装は「大人より1枚少なく」、室温は「大人が少し肌寒いと感じる程度」が適切だと述べた。



「寒いとかわいそう」という親心から赤ちゃんを暖めすぎることが、かえって命の危険につながる可能性がある。動画は、科学的根拠に基づいた知識を持つことが、赤ちゃんの安全な眠りを守る上でいかに重要であるかを示唆する内容となっている。