¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬18Æü¡¢ABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖSAUNATIGER¡×¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ë¤Ç¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍèÅ¹Ãæ¤ÎµÒ2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖSAUNATIGER¡×½ñÌÌ¤Ç¸ø¼°È¯É½
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¡£ËÁÆ¬¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤«¡¢µ¬À©¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢°ÂÁ´¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬´í¸±¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Ç¥¬¡¼¤Ã¤Æ¹¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¹¤á¤ë¿Í¤È¤«¤¬¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£·ë¶É¤½¤ÎÁ°¤ÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
