

さぬき浜街道

さぬき浜街道の高松市と坂出市を結ぶ区間が、12月23日午後4時に4車線化されます。

（記者リポート）

「こちら4車線化が進んでいる道路です。中央の2車線にはしきりが置かれていて、まだ通れない状態になっています」

12月23日に4車線化されるのは、さぬき浜街道の高松市生島町から坂出市青海町までの約6.6kmの区間です。

この区間は1981年、2車線の有料道路として開通し、2011年に無料通行になりました。無料化で交通量が増えたため、香川県が渋滞緩和や物流の活性化などを目的に2019年から4車線化工事を行っていました。

2025年3月、従来の五色台トンネルに加えて新しい五色台トンネルが開通し、上下2車線ずつになりました。

また中央分離帯や歩道が整備され、事故の減少が期待されています。

（利用者は―）

「交通の流れがいいのかなと、交通事故が減ったらいいのかなと思いますけどね」

「向こうに大きい通り（国道11号線）があるから、2つ高松に行けるのは災害のときに便利ですよね」

「よく通りますよ。トラックとかがだいぶ使い勝手がよくなって、そういう業界の人が便利になって産業がますます活性化すればいいなと思います」

4車線化の総事業費は130億円で、55％が国の補助金です。