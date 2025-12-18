井村屋「たい焼アイス」シリーズに新フレーバー登場 “昔懐かしい固めプリン”をイメージ
井村屋は、1986年の発売以来、長年愛され続けているロングセラー商品「たい焼アイス」シリーズから、新商品『たい焼アイス プリン』（税込183円）を、29日より期間限定で全国発売する。
【写真】まるでプリン！『たい焼アイス プリン』断面図
1986年に発売した「たい焼アイス」は、ユニークな見た目と味わいから、長年愛されているロングセラー商品。同社の主力冷菓商品として、2024年度はシリーズ過去最高売上を記録した。レトロ感やたい焼型もなかのユニークな見た目、1個で満足できるボリューム感が人気を集めている。
今回、「たい焼アイス」シリーズの新フレーバーとして『たい焼アイス プリン』を発売。同商品は、幅広い世代に愛される定番スイーツの「プリン」をテーマに開発した。近年のレトロブームで人気が高まる“昔懐かしい固めプリン”をイメージし、卵の風味の濃いカスタードアイスに、ほろ苦いカラメルソースを組み合わせている。プリンの見た目をイメージした上下2色のもなか皮ではさむことで、味わいだけでなく見た目も楽しめるように仕上げた。
カスタードアイスは、加糖卵黄と北海道産生クリームを使用し、卵の風味がしっかり感じられる“固めプリン”をイメージ。濃厚でコクのある、昔懐かしい固めプリンのような味わいを楽しめる。さらに、ミルク感のあるホワイトチョコレートでもなかをコーティングすることで、プリンの濃厚さを引き立てつつ、よりまろやかな味わいに仕上げた。
カラメルシロップを配合し、ほろ苦い味わいにすることで濃厚なカスタードアイスに奥行きを与え、最後まで飽きずに楽しめる。甘さの中に大人の味わいが感じられる、プリンには欠かせないアクセントとなっている。
プリンをイメージした上下2色のもなか皮ではさみ、上側はプリンのカラメル部分をイメージした茶色、下側はプリンのカスタード部分をイメージした黄色のもなか皮。さらに、もなかにも砂糖を配合してほんのり甘さを加えることで、スイーツらしい味わいに仕上げている。
