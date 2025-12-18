「うちの子、寝過ぎ？」「全然寝ない…」赤ちゃんの睡眠、実はそのままで良いかもしれない理由
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「どっちも心配やん！寝過ぎ赤ちゃん・眠りの浅い赤ちゃん」と題した動画を公開。12人の子育て経験を持つ助産師HISAKOさんが、赤ちゃんの睡眠に関する両極端な悩みについて解説した。
動画ではまず、「夜10時に寝て翌朝11時まで寝続ける10ヶ月の赤ちゃん」と、「夜泣きが激しく何度も起きてしまう9ヶ月の赤ちゃん」という、正反対の悩みを紹介。どちらの親も心配しているが、HISAKOさんは「育児書に書かれていることは、あくまで一例に過ぎない」と指摘する。
HISAKOさんは、「月齢9・10ヶ月の赤ちゃんはこうである、という1日の流れみたいなのがよく載っているが、あれは一例」と述べ、すべての赤ちゃんがその通りに成長するわけではないと強調。「生後何ヶ月だからこうである、という先入観を捨てましょう」と語りかけ、赤ちゃんの睡眠パターンには大きな個人差があることを解説した。
大人にショートスリーパーとロングスリーパーがいるように、赤ちゃんにも個性がある。お昼寝が必要な子は小学校入学頃まで必要な場合もあれば、2歳で全くしなくなる子もいるという。HISAKOさんは、親が本当に確認すべきなのは「その子がその状態で、日々病気をしまくっているのか否か」だと語る。
結論として、よく笑い、よく怒り、よく泣き、元気に過ごしていて特に大病もしていないのであれば、その生活スタイルがその子にとっての「健康」であると捉えるべきだとHISAKOさんは述べる。育児の「マニュアル」に当てはめて一喜一憂するのではなく、目の前の子どものありのままの姿を受け入れ、その子のペースに合わせてあげることが大切だと締めくくった。
YouTube登録者数60万人