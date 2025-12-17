23»þ¤ËÆÏ¤¤¤¿µÈÊó¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡×¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¾è¤ê±Û¤¨¡ÄÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¿·Å·ÃÏ·èÄê¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ÉÚ°Â¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø²ÃÆþ·èÄê
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï12·î16Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï32¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢27ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¡£ÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ½êÂ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£µ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ê¥¤¥ó¡¦¥Ü¥¤¥«¡¼»á¤Ï¡Ö¥¿¥±¥Ò¥í¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÍ¥½¨¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÃÎÀÅª¤Ç¡¢Î¾Íø¤¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÈà¤ÎÂ¿¤¯¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯µö²Ä¾Ú¤¬³ÎÄê¼¡Âè¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³ÍÆÀ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏDFÈÄÁÒÞæ¤È¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡ÖWÇÕ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÉüµ¢¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë