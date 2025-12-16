リアルな月面を探索できるゲーム『REAL MOON』がSteamで無料配信スタート！ JAXAとの共同研究により作られたシミュレーション

太陽の動きや岩の配置まで完全再現。本物さながらの月面を歩く探索ゲームが無料公開

自宅にいながら、リアルな月面着陸体験をしてみませんか？

『REAL MOON』は、観測データや論文に基づいて構築された本格的な月面シミュレーションゲームです。

Unreal Engine専門の開発会社ヒストリアが手掛け、歩行やローバー操作を通じて圧倒的な没入感を味わえます。

フリーモードでは、ロケットや旗などのオブジェクトを配置したり、こだわりの「月面ショット」を撮影したりすることも可能。

Steamにて無料でダウンロードでき、プレイ時間は15〜30分とお手軽です。動画投稿や配信も歓迎されています。

（以下、プレスリリースより）

リアルな月面探索シミュレーター「REAL MOON」12月16日より無料でリリース。ヒストリアとJAXAの共同研究による月面シミュレーション環境を利用。

Unreal Engine （以下、UE）専門のソフトウェア開発会社 株式会社ヒストリアは、観測データや論文を基に作られたリアルな月面シミュレーション探索ゲーム「REAL MOON」を本日2025年12月16日にSteamにて無料で公開しました。

本作の月面地形は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）とヒストリアによる共同研究の成果物を利用し、精度の高い“リアルな月面”を再現しています。

Steamページ

PV映像

■『REAL MOON』の特徴

＜観測データを基に再現されたリアルな月面＞

『REAL MOON』の月面地形は以下の観測データや論文等を基に、JAXAとの共同研究によって作成したシミュレーション環境を利用しています。

・実際に計測されたDEMデータ(地形の高さ情報)

・クレーターの分布率

・岩の分布率

・時間ごとの太陽/地球/月の位置関係 など

プレイヤーは、歩行やローバー操作を通して本物さながらの月面探索を体験できます。

月面環境の再現に関する技術ブログも公開しました。

https://historia.co.jp/archives/54469/

＜一枚の写真から、撮影場所を探し当てよう＞

プレイヤーは宇宙飛行士となり、探査機の残した一枚の画像をヒントに撮影地点を特定します。

3つの地点を順に探し当てる過程で、まるで月面に立っているかのような没入感を味わえます。

＜時間変更とオブジェクト配置、自由に月面探索をしよう＞

自由探索ができるフリーモードでは、時間の経過を自由に操作可能。

沈む太陽を眺めたり、光の角度を変えて撮影したりと、より深い体験が楽しめます。

また、ロケット・旗・ボール・ライトなど多彩なオブジェクトを配置できます。

＜フォト機能でこだわりの一枚を＞

フリーモードでは、画角・明度・色温度の調整、フィルター・フレームの適用などが可能なフォト機能が使えます。

こだわりの“月面ショット”を撮影しましょう。

■フォトコンテスト開催

リリースを記念して「フォトコンテスト」を実施します。

審査には開発チームに加えて、JAXA 研究開発部門の平澤さまにもご参加いただきます。

・応募期間：2025年12月16日12:00〜12月23日23:59

・応募方法：ヒストリア広報部をフォローして、ハッシュタグ「#REALMOON」を付けて画像を投稿

ご参加お待ちしております。

■JAXAとヒストリアの共同研究について

弊社は2024年よりJAXAと月面シミュレーション環境をUnreal Engine 5で構築する共同研究を行っています。

月面環境を精度高く広域に再現し、物理シミュレーションを含んだ統合的な月面のシミュレーション環境の構築を目的とし、将来的にはローバーの走行シミュレーションをはじめとした、様々な用途への活用を目指しています。

※本研究の詳細は以下の学会において発表しております。

平澤遼（宇宙航空研究開発機構），佐々木瞬，山野瑞生，松田隼哉，成松亮（株式会社ヒストリア）：月極域探査 LUPEX 後継に向けた月面シミュレーターの開発，第69回 宇宙科学技術連合講演会，2025.

今後発展が見込まれる宇宙産業では、月面シミュレーションの需要が増えると予想されます。

弊社がこれまで自動運転分野などで培ってきたシミュレーション環境構築のノウハウが活きる領域でもあり、本共同研究をきっかけに、宇宙環境の再現技術を向上し、宇宙産業へ貢献できる基盤づくりを進めています。

Unreal Engineを用いたコンテンツ制作をご検討の方は問い合わせフォームよりご連絡ください。

■本作の動画投稿・配信について

本作の感想やプレイ内容の動画投稿・配信を歓迎いたします。

・弊社、JAXA、その他第三者の権利や信用を損なう内容での配信・投稿はお控えください。

・本作のデータを解析・抽出しての利用や、映像・音声を素材として再配布する行為はご遠慮ください。

・ゲーム名やSteamページURLを掲載していただけると嬉しいです。

■製品情報

タイトル：REAL MOON

ジャンル：月面探索シミュレーションゲーム

プラットフォーム：Steam

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4143610/REAL_MOON/

価格：無料

リリース日：2025年12月16日（火）

プレイ人数：1人

想定プレイ時間：15~30分

対応言語：日本語、英語

発売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

株式会社ヒストリア 会社概要