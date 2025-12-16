リアルな月面を探索できるゲーム『REAL MOON』がSteamで無料配信スタート！ JAXAとの共同研究により作られたシミュレーション

　太陽の動きや岩の配置まで完全再現。本物さながらの月面を歩く探索ゲームが無料公開

　自宅にいながら、リアルな月面着陸体験をしてみませんか？
　『REAL MOON』は、観測データや論文に基づいて構築された本格的な月面シミュレーションゲームです。
　Unreal Engine専門の開発会社ヒストリアが手掛け、歩行やローバー操作を通じて圧倒的な没入感を味わえます。

　フリーモードでは、ロケットや旗などのオブジェクトを配置したり、こだわりの「月面ショット」を撮影したりすることも可能。
　Steamにて無料でダウンロードでき、プレイ時間は15〜30分とお手軽です。動画投稿や配信も歓迎されています。

　リアルな月面探索シミュレーター「REAL MOON」12月16日より無料でリリース。ヒストリアとJAXAの共同研究による月面シミュレーション環境を利用。

　Unreal Engine （以下、UE）専門のソフトウェア開発会社 株式会社ヒストリアは、観測データや論文を基に作られたリアルな月面シミュレーション探索ゲーム「REAL MOON」を本日2025年12月16日にSteamにて無料で公開しました。

　本作の月面地形は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）とヒストリアによる共同研究の成果物を利用し、精度の高い“リアルな月面”を再現しています。
　Steamページ
　PV映像

■『REAL MOON』の特徴

　＜観測データを基に再現されたリアルな月面＞

　『REAL MOON』の月面地形は以下の観測データや論文等を基に、JAXAとの共同研究によって作成したシミュレーション環境を利用しています。
　・実際に計測されたDEMデータ(地形の高さ情報)
　・クレーターの分布率
　・岩の分布率
　・時間ごとの太陽/地球/月の位置関係　など

　プレイヤーは、歩行やローバー操作を通して本物さながらの月面探索を体験できます。
　月面環境の再現に関する技術ブログも公開しました。
　https://historia.co.jp/archives/54469/

　＜一枚の写真から、撮影場所を探し当てよう＞

　プレイヤー宇宙飛行士となり、探査機の残した一枚の画像をヒントに撮影地点を特定します。
　3つの地点を順に探し当てる過程で、まるで月面に立っているかのような没入感を味わえます。

　＜時間変更とオブジェクト配置、自由に月面探索をしよう＞

　自由探索ができるフリーモードでは、時間の経過を自由に操作可能。
　沈む太陽を眺めたり、光の角度を変えて撮影したりと、より深い体験が楽しめます。
　また、ロケット・旗・ボール・ライトなど多彩なオブジェクトを配置できます。

　＜フォト機能でこだわりの一枚を＞

　フリーモードでは、画角・明度・色温度の調整、フィルター・フレームの適用などが可能なフォト機能が使えます。
　こだわりの“月面ショット”を撮影しましょう。

■フォトコンテスト開催

　リリースを記念して「フォトコンテスト」を実施します。
　審査には開発チームに加えて、JAXA 研究開発部門の平澤さまにもご参加いただきます。

　・応募期間：2025年12月16日12:00〜12月23日23:59
　・応募方法：ヒストリア広報部をフォローして、ハッシュタグ「#REALMOON」を付けて画像を投稿

　ご参加お待ちしております。

■JAXAとヒストリアの共同研究について

　弊社は2024年よりJAXAと月面シミュレーション環境をUnreal Engine 5で構築する共同研究を行っています。
　月面環境を精度高く広域に再現し、物理シミュレーションを含んだ統合的な月面のシミュレーション環境の構築を目的とし、将来的にはローバーの走行シミュレーションをはじめとした、様々な用途への活用を目指しています。

※本研究の詳細は以下の学会において発表しております。

　平澤遼（宇宙航空研究開発機構），佐々木瞬，山野瑞生，松田隼哉，成松亮（株式会社ヒストリア）：月極域探査 LUPEX 後継に向けた月面シミュレーターの開発，第69回 宇宙科学技術連合講演会，2025.

　今後発展が見込まれる宇宙産業では、月面シミュレーションの需要が増えると予想されます。
　弊社がこれまで自動運転分野などで培ってきたシミュレーション環境構築のノウハウが活きる領域でもあり、本共同研究をきっかけに、宇宙環境の再現技術を向上し、宇宙産業へ貢献できる基盤づくりを進めています。

　Unreal Engineを用いたコンテンツ制作をご検討の方は問い合わせフォームよりご連絡ください。

■本作の動画投稿・配信について

　本作の感想やプレイ内容の動画投稿・配信を歓迎いたします。
　・弊社、JAXA、その他第三者の権利や信用を損なう内容での配信・投稿はお控えください。
　・本作のデータを解析・抽出しての利用や、映像・音声を素材として再配布する行為はご遠慮ください。
　・ゲーム名やSteamページURLを掲載していただけると嬉しいです。

■製品情報

　タイトル：REAL MOON
　ジャンル：月面探索シミュレーションゲーム
　プラットフォーム：Steam
　Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4143610/REAL_MOON/
　価格：無料
　リリース日：2025年12月16日（火）
　プレイ人数：1人
　想定プレイ時間：15~30分
　対応言語：日本語、英語
　発売・開発: 株式会社ヒストリア
　権利表記: (C)historia Inc.

　株式会社ヒストリア 会社概要

　Unreal Engine専門のソフトウェア開発会社です。
　ゲーム事業とエンタープライズ事業の2つの軸でソフトウェアの企画、開発を行っています。
　代表作は『Faaast Penguin / ファーストペンギン』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。

　エンタープライズ事業では、自動車業界、建築業界、映像・放送業界向けコンテンツやメタバース等を制作。
　また、『UE5ぷちコン』を始めとするイベントの主催・運営や技術ブログの発信など、Unreal Engineコミュニティを盛り上げる活動を行う他、WEBメディア「ゲームメーカーズ」運営等、開発者への情報発信にも力を入れる。

　公式ウェブサイト ：https://historia.co.jp/
　公式X： https://x.com/historia_Inc 
　公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc