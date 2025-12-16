この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【耐えられない】過剰適応はもうやめよう！無理を続ける人の末路6選と対処法」と題した動画を公開。周囲の期待に応えようと無理を重ね、自分を追い込んでしまう「過剰適応」の危険性について解説した。



Ryota氏はまず、過剰適応を「メンタルがすぐにボロボロになっちゃうような状況」と定義。職場が自分に向いていないと感じながらも我慢を続けるなど、自分の気持ちを無視して環境に合わせようとすることが、心身の疲弊につながると指摘する。



動画では、過剰適応を続ける人の末路としていくつかのパターンが挙げられた。一つ目は「自分の気持ちを我慢しすぎる」ことだ。これは自己犠牲的な傾向であり、自分の感情を過剰に抑え込むことで「誰も分かってくれない」という心理的な孤立に陥り、さらなるストレスを抱え込む悪循環を生むという。



次に「周りの迷惑を怖がりすぎる」という点も挙げられた。過剰適応に陥ると、休むことさえ「周りに迷惑をかける」と感じてしまう。しかしRyota氏は、社会生活では誰でも意図せず迷惑をかけ合うものであり、過度に恐れる必要はないと語る。



また、仕事においては「仕事量でパンクする」という末路に至りやすい。期待に応えようとするあまり、自分の限界を超える仕事量を引き受けてしまう。その結果、ミスが増えたり、燃え尽き症候群になったりして、かえって評価が下がるという皮肉な結果を招くことがあると、Ryota氏は警鐘を鳴らした。



過剰適応から抜け出すためには、まず「周りとの関係性を正しく見ること」が重要であるとRyota氏は述べる。例えば、職場はあくまで仕事をするための組織であり、同僚は友人ではない。こうした関係性の違いを認識し、すべての人に同じように期待に応えようとするのをやめることが、自分を守る第一歩になると締めくくった。