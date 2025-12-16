声優とAIの共存を模索　８１プロデュースとイレブンラボが業務提携、オリジナルの声を守り多言語展開へ

声優事務所の８１プロデュースと、AI音声技術を手がけるイレブンラボジャパンが12月15日に業務提携を発表しました。所属声優の音声を正式に登録し、声質などを保ったまま多言語化することで、日本発の「声優文化」を守りながら、コンテンツのグローバル展開を加速させるとしています。

近年、声優の声が無断で収集・学習され、AIによって生成・利用されるケースが国内外で増えています。声の扱い方や価値をどう守るかは業界共通のテーマとなっており、今回の取り組みはその問題に一石を投じる狙いもあるとしています。

■ 声優の声を生かした多言語展開の仕組み

今回の取り組みでは、８１プロデュースは必要に応じて所属声優の音声をイレブンラボの技術を用いて登録。イレブンラボは、その音声を基に、許諾を得たアニメやナレーション、番組などの日本語コンテンツを多言語化するためのプラットフォームと技術を提供します。これにより、オリジナル声優の声質やトーンを維持したまま、最大で29言語への展開が可能になるといいます。

両社は、日本語の声優と、多言語化された声を併せ持つ「ハイブリッド声優」という新たな概念も打ち出しており、声優の活躍の場を国内から世界へと広げていく考えです。

■ 声の価値を守るための提携背景

提携の背景には昨今のAI技術発展にともなう、声優の声の無断盗用や、AI生成音声の不正利用といった課題があります。声優の声は、日本のコンテンツ産業を支えてきた大切な要素のひとつであり、その価値をどう守り、次世代へつないでいくかは業界共通のテーマ。創業45年を迎える老舗事務所で、400人以上の声優が所属する８１プロデュースが、こうした分野で新たな取り組みに乗り出した意義は小さくないと言えるでしょう。

一方のイレブンラボは、登録音声の品質の高さや、音声が本物であることを証明するVoiceCAPTCHAやデジタル透かし、C2PA準拠といった「声を守る技術」が強み。声優本人の声質や演技のニュアンスを損なうことなく多言語化できる点が、今回の提携の核となります。

■ 声優とAIの共存を見据えて

８１プロデュース代表取締役社長の南沢道義氏は、「私達の大切に育んできた芝居、技術、プロデュースが生成AIと向き合うことに、様々なご意見のある中で私たちは踏み出してみます」とコメント。また、生成AIに対する賛否がある中での今回の挑戦については、「次世代の仲間たちや後輩たちが安心して生成AIと向き合い、真のビジネスパートナーとなることを心から願っています」と述べ、未来を見据えた取り組みであることを強調しました。

また、イレブンラボのJapan & Koreaゼネラルマネージャーである田村元氏は、「日本の声優が持つ高い表現力と独自の文化は、世界のコンテンツ産業において非常に大きな価値を持っています。今回の取り組みは、その文化的資産を尊重しながら、最先端のAI技術を通じて新しいビジネス機会へとつなげるものです」とし、声を守る技術と多言語化技術の両立によって、日本発コンテンツの国際展開を後押ししていく姿勢を示しています。

今後は、音声登録を行う声優の拡大に加え、アニメや映画、ゲームなど多様なジャンルへの技術適用、グローバル配信会社や制作会社との共同プロジェクトも視野に入れるといいます。

声優の権利保護や新たな収益機会の創出、制作現場の負荷軽減といった効果も期待されており、声優・クリエイター・制作会社・ファンそれぞれにとって、注目される取り組みとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121604.html