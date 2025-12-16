就職活動をしていれば、なかなか避けて通れないグループワーク。初対面の人たちと一つの目標に向かって何かを成し遂げなければいけない独特な緊張感に苦手意識がある人も多いことだろう。現在放送中のドラマ『プロパガンダゲーム』（MBS／TBS）を観ていると、面接に向け試行錯誤したときの苦い記憶が蘇ってくる。

このドラマは、8人の大学生が「電央堂」という大手広告代理店の最終面接のために集まるところから始まる。そして彼らに「プロパガンダゲーム」という名のグループワークが課されるのだ。その内容は、架空の国「パレット」の国民として、周辺海域で軍事演習を行った隣国「イーゼル」との戦争の是非を問うというもの。戦争を推進する“政府チーム”と、反対する“レジスタンスチーム”に分かれ、抽選で選ばれた一般市民100名の賛同をどちらが多く得られるかを勝負する。活動の軸となるのは、国民が参加するコミュニティサイト。就活生たちはそれを使って声明を出したり、動画配信をしたりして印象操作ができるほか、手元にあるポイントを使って新たな情報を開示できるなどゲーム感覚で進んでいく。

その中で中心となるのは、山下幸輝演じる今井貴也と松本怜生演じる後藤正志だ。貴也は最終面接前にもかかわらず周りに気軽に話しかけるような、ざっくばらんとした性格。彼は“レジスタンスチーム”として残りの3人を引っ張っていく立場となり、何よりも先に「これから政府は嘘をつく」「政府を信じるな」という声明を流そうと意見をまとめ上げるなど、スピード感ある判断をすることができる。一方の正志は、一目でこの面接に全てをかけていることが伝わる雰囲気を纏っている。“政府チーム”として、動画配信用の原稿を率先して書いたり、冷静に判断して意見を話している印象だ。正反対とも言えるこの2人は、第1話以降は別々の部屋で過ごしているが、顔を見ずとも互いに闘志を燃やしていることがわかる。

山下が大きく知られるようになったのは、ドラマ『君の花になる』（TBS系）だろう。ボーイズグループ・8LOOMのリーダーとなる宝役を演じていた。メンバーカラーの黄色のように弾けるような笑顔とカッコいいダンスで魅せる傍ら、リーダーとしての役割に悩む姿も描かれ、気づけば宝推しになっていたという人も多いのではないだろうか。そのほか、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）、『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）、『御上先生』（TBS系）などで高校生役を演じていたイメージも強い。現在公開中の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』でも不良高校生役を演じており、等身大の若者像がよく似合う。

そんな彼が、初主演ドラマ『プロパガンダゲーム』で見せるのは、等身大でありながらも、どこか余裕を感じさせる大学生像。それぞれの性格を見極め、根拠を持って役割を割り振ることができる、信頼されるリーダー気質であることが見て取れる。今まで、ドラマ『アンチヒーロー』（TBS系）では若手検事役、映画『マンガ家、堀マモル』ではある子どもたちの思いを受け止め、昇華させる漫画家役を演じた山下だが、『プロパガンダゲーム』を観ていると、これから年齢が上がるにつれて“大人”という姿をどのように表現してくれるのだろう、という期待がさらに高まっていく。

対する松本怜生も昨今の活躍が著しい。現在は『プロパガンダゲーム』と同時並行で『新東京水上警察』（フジテレビ系）にも出演中。第1話から第2話で描かれた2つの事件の重要人物で、碇（佐藤隆太）たちがマークしている黒木謙一（柿澤勇人）と繋がりがある三上を演じた。そのほか、『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）、『シンデレラ クロゼット』（TBS系）など今年だけでも数多くのドラマに出演し、2026年には大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）に石田三成役で出演することが決まっている。

以前、松本について書いた記事で「彼の目の演技に引き込まれる」と表現したが（※）、『プロパガンダゲーム』の冒頭ではどこか冷めたような顔つきで、目の奥にも感情はなく、今までとは異なる印象だった。第3話までの彼はメンバーを冷静に分析しつつも、少し見下してもいるようで、何かに切羽詰まっているようだったのだ。一方、第4話では、外務大臣だった父親のことを明かした瞬間には緊張が緩み、生気が宿ったように優しく変化した表情が一瞬垣間見えた。鋭い目つきで、怒りを滲ませていた理由もようやく腑に落ちた。

そして貴也と正志は、休憩中に再会すると、顔を見るや否や火花を散らしていた。役同士のバチバチだけではなく、それぞれの個性を持つ2人の演技対決も楽しみだ。

（文＝伊藤万弥乃）