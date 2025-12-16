塩野瑛久、佐野雄大、桜田通らゲスト陣に見どころを直撃…「JO MALONE LONDON」ポップアップイベントが期間限定で開催
ELCジャパンの英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)」は、2025年12月25日(木)までの期間、表参道ヒルズ本館地下3階スペース オーにてホリデーシーズン限定のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop-Up Event」を開催。
【写真】取材陣のカメラに向かって手を振る塩野瑛久さん
これに先立ち、2025年12月10日に豪華ゲストを迎えてのフォトコールを実施。佐野雄大さん(INI)、谷まりあさん、塩野瑛久さん、桜田通さん、シシド・カフカさん、笠松将さん、齊藤京子さん、三浦翔平さんがホリデーにぴったりな遊び心のある装いで登壇し、ポップアップの見どころや、限定フレグランスの魅力、クリスマスの思い出などを語った。
■イベントの見どころに加え、塩野瑛久の今年の反省点も直撃！
“Fun and Games”をテーマにした今年のポップアップでは、いたずら心とときめきに満ちたホリデーワールドへ迷い込むような特別な体験をお届け！
会場に足を踏み入れると、大きなトランプパネルで彩られたユニークな仕掛けが潜む“迷路”があり、さらにその先にはトランプやチェス、煌びやかに輝くクリスマスツリー、ギフトボックスなどが並ぶフェスティブな空間が広がる。そこでは写真撮影はもちろん、遊び心をくすぐるゲームコンテンツが楽しめたり、このシーズンならではの限定商品が購入可能となっており、これらも「JO MALONE LONDON」ファンにとってはたまらないポイントと言えるだろう。
本稿では、フォトコールに出席した豪華ゲスト陣の中から、塩野瑛久さん、佐野雄大さん、桜田通さんをクローズアップ。同イベントに対する三者のコメントをピックアップして紹介しよう。
――「“Fun and Games” Pop-Up Event」は、どこか懐かしく、遊び心をくすぐる催しになっていますが、実際にご覧になられて、どのような印象を持たれましたか？
【塩野瑛久】本当にワクワクするような遊び心満載のポップアップですね。輪投げなどのゲームができたり、写真を撮って遊んだりできるスペースがたくさんあって。目で楽しむだけでなく、体験としても楽しむことができる、たいへん魅力的なイベントだなと感じました。
――ホリデー限定商品の「サンダルウッド ＆ スパイスド アプリコット コロン」を試されていましたが、実際に使ってみた感想をお聞かせください。
【塩野瑛久】使うだけで温かい気持ちになれる…と言いますか。少し甘い香りとスパイスの香りによって、心が落ち着いてホッとするような。この時期にぴったりの商品だなと思います。
――どんなときにこちらの香りを楽しみたいですか？
【塩野瑛久】家でリラックスしているときですね。暖房をつけて、毛布にくるまりながら温かい紅茶を飲むときにこの香りも楽しめたら、よりリラックスできるんじゃないかな…と思いました。
――ホリデー限定商品の“温かみと甘い香り”にちなみまして、今年一番「自分に甘かったな…」と思われるエピソードを教えてください。
【塩野瑛久】あるドラマに出演させていただくにあたり、体を鍛えようと思いまして。今年の初めくらいにジムと契約して、しばらく頑張っていたんですけど、その役が終わった途端に気が抜けてしまって…。そこからしばらく、鍛えるのをさぼっていたんです。
自分の中では、“また鍛えたいな”、“筋肉をつけたいな”という気持ちは今でもあって。また再開したいんですけど、久しぶりにやると筋肉痛がとてつもないことになるので、“再開する最初の1回”の踏ん切りがなかなかつかず、ただ会費を払い続けているだけという状況が続いてしまっている次第です。そんな自分の甘さを何とかしなければ…と、あらためて痛感しました。来年こそ体づくりを頑張ります！
■佐野雄大＆桜田通が“本イベントをおすすめしたい人”とは？
――こちらのポップアップイベントをおすすめしたい人はいますか？
【佐野雄大】INIのメンバーの後藤威尊(たける)くんですね。威尊くんはすごく写真が好きで、一緒に遊んでいるときもよく写真を撮ってくれるので、こちらのポップアップで遊びながら写真も撮れたら、きっと楽しいだろうなと思って。なので、威尊くんにイベントのことを伝えます！
――本イベントは12月25日(クリスマス)までの開催なのですが、佐野さんにとって印象的だった“クリスマスの思い出”を教えていただけますか？
【佐野雄大】昨年初めて、クリスマスマーケットに遊びに行ったんですけど、これがめちゃくちゃ楽しくて。スノードームやドリームキャッチャー、クリスマス仕様のランチョンマットなど、気になるアイテムがいっぱいあって、雑貨屋巡りのような感覚で買い物を満喫させてもらいました。今年も何とかして足を運ぶ予定です。
――こちらのポップアップイベントは、どんな人に向いていると思われますか？
【桜田通】友達同士で誘い合って、数人で遊びにくれば、より楽しめるイベントなんじゃないかなと思いました。もちろん、1人でも楽しめる内容なんですけど、ゲームコンテンツだったり、フォトスポットもあるので、友達といっしょに参加すれば、さらにたくさんの思い出が作れると思うので、そういった方におすすめしたいイベントですね。
――ホリデー限定商品の“温かみと甘い香り”にちなみまして、今年一番「自分に甘かったな…」と思われるエピソードを教えてください。
【桜田通】甘いと言いますか、やめなきゃいけないと思っていることなんですけど、実は僕、漫画を読むのが大好きでして。どんなに次の日の朝が早くても、気になる漫画があったら我慢できなくて、ついつい読みふけってしまうんです。それで寝不足になってしまうことがしょっちゅうあるんですけど、これがどうしてもやめられなくて…。来年は、そうした自分の甘さを反省して、いきなり完全にやめるのは難しいですが、少しずつ読む量を減らすなどして、生活習慣を改善したいなと考えています。
豪華ゲスト陣もおすすめする、見どころ満載のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop-Up Event」は、2025年12月25日(木)までの期間、表参道ヒルズ本館 地下3階スペース オーにて開催。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
