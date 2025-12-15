米津玄師が公開した「レゼダンス」映像が大反響！Xで150万いいね超え

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月12日に米津玄師が公開した「レゼダンス」の映像がSNSで大反響。Xでは150万いいね、1.4億再生を超え、YouTubeショートでは1464万再生、TikTokでは1.5Mいいねとトレンドを席巻し、話題沸騰となっている。

■「IRIS OUT」に合わせてレゼがダンス

本映像は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、同作の主題歌「IRIS OUT」に合わせ踊るダンス映像。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津玄師が描き下ろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズも取り入れられている。制作はMAPPAが手掛けた。

この映像が公式SNSで発信されると、X（@hachi_08）では、「#レゼダンス」がトレンド入りし大きな話題に。12月15日16時時点で動画再生数1.4億回以上、いいね数150万回以上、コメントは5,500件を超える大反響に。

10月1日に投稿した「天使の悪魔ファンアート」の71万いいねを塗り替え、”米津玄師アカウント史上最高記録”となった。

SNSでは、「この笑顔、反則じゃないですか」「やばい、かわいすぎる」「女神降臨」「公式からの踊ってみた最高すぎる」「なにがし法に触れるくらいかわいい」など、多くの感想が寄せられた。

同じく、公式YouTubeショートは1464万再生で”米津のアカウント史上最高再生数”、公式TikTokでは1.5Mいいねで”米津のアカウント史上最高記録”となった。

また、TikTokでは、「レゼダンス」「レゼ ダンスチャレンジ」が即日検索トレンドワード入り。早速レゼのコスプレをして踊るユーザーや、上半身ダンスにアレンジして踊るユーザーなど、国内でも海外でもバズりを見せ、「レゼダンス」を投稿するユーザーで溢れている。

ぜひ「#レゼダンス」をつけて動画を投稿してよう。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL X

https://x.com/hachi_08

米津玄師 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/hachi_08/

米津玄師 OFFICIAL YouTube

米津玄師 OFFICIAL TikTok

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/

■【画像】「レゼダンス」の場面写真

■【画像】米津玄師のアーティスト写真