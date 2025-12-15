米津玄師が公開した「レゼダンス」映像が大反響！Xで150万いいね超え
12月12日に米津玄師が公開した「レゼダンス」の映像がSNSで大反響。Xでは150万いいね、1.4億再生を超え、YouTubeショートでは1464万再生、TikTokでは1.5Mいいねとトレンドを席巻し、話題沸騰となっている。
■「IRIS OUT」に合わせてレゼがダンス
本映像は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、同作の主題歌「IRIS OUT」に合わせ踊るダンス映像。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津玄師が描き下ろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズも取り入れられている。制作はMAPPAが手掛けた。
この映像が公式SNSで発信されると、X（@hachi_08）では、「#レゼダンス」がトレンド入りし大きな話題に。12月15日16時時点で動画再生数1.4億回以上、いいね数150万回以上、コメントは5,500件を超える大反響に。
10月1日に投稿した「天使の悪魔ファンアート」の71万いいねを塗り替え、”米津玄師アカウント史上最高記録”となった。
SNSでは、「この笑顔、反則じゃないですか」「やばい、かわいすぎる」「女神降臨」「公式からの踊ってみた最高すぎる」「なにがし法に触れるくらいかわいい」など、多くの感想が寄せられた。
同じく、公式YouTubeショートは1464万再生で”米津のアカウント史上最高再生数”、公式TikTokでは1.5Mいいねで”米津のアカウント史上最高記録”となった。
また、TikTokでは、「レゼダンス」「レゼ ダンスチャレンジ」が即日検索トレンドワード入り。早速レゼのコスプレをして踊るユーザーや、上半身ダンスにアレンジして踊るユーザーなど、国内でも海外でもバズりを見せ、「レゼダンス」を投稿するユーザーで溢れている。
ぜひ「#レゼダンス」をつけて動画を投稿してよう。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL X
https://x.com/hachi_08
米津玄師 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/hachi_08/
米津玄師 OFFICIAL YouTube
米津玄師 OFFICIAL TikTok
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/
