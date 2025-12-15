この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuber「ナナジャパ」がYouTubeで「【26年目の逮捕】名古屋市西区主婦殺害事件｜未解決はなぜ動いたのか」と題した動画を公開。1999年に発生し、26年間未解決とされてきた事件が犯人逮捕によって解決に至った経緯を解説した。



事件が起きたのは1999年11月13日。名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）が首を刃物で刺されて殺害された。犯行は当時2歳だった一人息子の目の前で行われるという残忍なものだった。警察は怨恨の線で捜査を進めたが、有力な手がかりは得られず、事件は長期未解決となっていた。



動画では、この事件が26年の時を経て動いた背景が語られる。大きな転機となったのは、2024年4月に赴任したある担当刑事の存在だった。この刑事は「私が来たからには私が解決します」「犯人は入手したリストの中に絶対います」と断言し、過去の捜査資料を徹底的に洗い直した。その結果、捜査線上に浮上したのが、被害者の夫・悟さんの同級生であった安福久美子容疑者（当時69歳）だった。警察がDNA鑑定の提出を求めたところ、容疑者は当初拒否していたが、任意での提出に応じたその夜に出頭し、逮捕に至ったという。



驚くべきは犯人の動機である。安福容疑者は、学生時代から悟さんに一方的な好意を寄せており、テニス部に所属していた悟さんの練習をコートの外からずっと見ていたという。事件の約5ヶ月前、部活のOB会で再会した際に悟さんから「結婚している」と告げられたことが、歪んだ愛情を凶行へと向かわせた可能性が示唆された。犯人は「家族や親族がいるから迷惑をかけられないし捕まるのが嫌だった」と供述する一方、動機については黙秘を続けている。



夫の悟さんは、犯人逮捕を信じて26年間、事件現場となったアパートを総額2200万円以上かけて維持し続けていた。犯人逮捕の一報は、長年苦しんできた遺族だけでなく、他の未解決事件の遺族にとっても大きな希望となった。しかし、犯人が動機を語らない限り、事件の真相が完全に解明されたとは言えず、遺族の苦しみは続いている。



