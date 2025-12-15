BEAMS JAPAN×familiarコラボ！2026年の干支「午」モチーフに”やぶさめ”から着想を得た限定コレクションが登場

ベビー子ども服のファミリアと、日本の魅力を国内外に発信するブランド BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）による、限定コラボレーションアイテムが発売されました。現在、オンラインショップにて販売中です。

本コラボは、「記憶に残る干支バッグを」という両ブランド共通の想いのもと、子どもたちが楽しく日本文化に親しむきっかけになるようにという願いを込めて、2021年より干支をモチーフにしたアイテムが販売されています。

第6弾となる今年は、2026年の干支「午」をモチーフに、日本伝統武術”やぶさめ”からインスピレーションを受けて、和装で馬に乗るクマちゃんや手綱を持つ女の子をデザインに取り入れたデニムバッグ、ショルダーバッグ、ポーチを両ブランド限定カラーで展開。

デニムバッグとポーチは、日本の伝統的な武術”やぶさめ”からインスピレーションを受けたアート。伝統的な馬具を身に着けた馬に乗るクマちゃんと手綱を持った女の子を和装で表現しています。

女の子とクマちゃんの服にファミリアオリジナルチェック柄を使用しているのもこだわりのポイント。コラボレーションならではの遊び心として、BEAMS JAPANの「B」、familiarの「f」がアートの中に隠れています。

ショルダーバッグは、馬具を外した馬がおやつタイムを楽しむワンシーンを描いています。クマちゃんも和装から着替えてにんじんをあげている楽しそうな様子が表現されています。

両ブランドの頭文字「B」「f」が織り込まれたコラボレーション限定のオリジナルチェック柄を使用。今年はBEAMSのコーポレートカラーオレンジと、アートとリンクしたライトグリーンを組み合わせたカラーリングです。

「2026」の年号を記したデザイン。年始のおでかけや、お子様の生まれ年の記念にもおすすめ。

familiar販売アイテム

クの合成皮革を合わせたシックなラインナップ。※こちらのカラーは、BEAMS JAPANでの販売はなし。

BEAMS JAPAN販売アイテム

BEAMS JAPANは、ファミリアの定番、ネイビーの平デニム生地にネイビーの合成皮革を合わせた日常使いしやすいラインナップ。※こちらのカラーは、ファミリアでの販売はなし。

さらに、色違いの小皿セットやコラボアイテムとリンクしたデザインのポチ袋など、新年を彩るおすすめのアイテムもラインナップされています。

BEAMS JAPAN×familiar 限定コラボアイテムは、2025年12月10日（水）より、ファミリアオンラインショップとBEAMS公式オンラインショップにて発売中です。

BEAMS JAPAN×familiar 限定コラボアイテム