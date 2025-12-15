今年10月には「プレミアムカー」2両に増加

京阪電鉄は2025年12月11日、年末年始の列車運転について発表しました。

【「洛楽」の出発時刻は？】これが京阪電鉄「年末年始」のダイヤです（画像）

京阪線と石清水八幡宮参道ケーブルでは大晦日に終夜運転を実施し、元旦から1月3日にかけては正月ダイヤで列車を運行します。また「プレミアムカー」を連結した8000系・3000系は、大晦日ダイヤでは特急および一部の急行、正月ダイヤでは快速特急「洛楽」や特急、一部の急行として運転されます。ただし、一部の「プレミアムカー」ではアテンダントが乗務しない区間があります。

大晦日の終夜運転では、12月31日18時から翌1月1日7時まで大晦日ダイヤを実施。23時から5時までの時間帯には、京阪本線・鴨東線で特急が淀屋橋発23時台まで約20分間隔、急行は淀屋橋発25時（1時）台まで約20〜30分間隔で運行されます。

中之島線、交野線・宇治線の普通列車は、23時台が約20〜30分間隔、24時以降は約30〜40分間隔での運転となります。

正月ダイヤでは、“京橋〜七条間ノンストップ”の快速特急「洛楽」が、1日あたり午前の京都方面行き5本、午後の大阪方面行き4本運転されます。

また、石清水八幡宮参道ケーブルの「正月ダイヤ」実施日は6時〜20時まで約5〜10分間隔で運行し、大晦日の終夜運転も同様です。

なお、大津線は大晦日および元日〜1月3日まで、すべて土休日ダイヤでの運行となります。

年末年始には限定ヘッドマークを掲出した列車が運転されるほか、駅スタンプアプリ「エキタグ」による「2026年新春 デジタル駅スタンプラリー」も12月30日から2026年1月31日まで開催されます。