見逃せない、グレゴリーとA.P.C.の初コラボ。より洗練された雰囲気に生まれ変わったロングセラーのバッグ3型

今年の冬コーデに合わせたいスペシャルなコラボバッグが登場しました。それがA.P.C.（アー・ペー・セー）とグレゴリーの初コラボレーションアイテムで、グレゴリーならではのバックパックにA.P.C.の洗練されたアーバンな雰囲気をまとわせたバックパック2型、サッチェルショルダー1型です。

今回のコラボレーションではアウトドアの伝統に裏打ちされたグレゴリーに宿るクラフトマンシップ、そしてフランスらしいエフォートレスクールを体現するA.P.C.の相互作用により生まれたコレクションが並びます。

いずれも“アーバンハイキング（都市型ハイキング）”をテーマに展開。モダン・フレンチスタイルを提案するA.P.C.らしいミニマムなデニムのエッセンスをグレゴリーらしさ溢れる機能性と融合。使いやすさに加え、研ぎ澄まされた都会的な雰囲気を随所に散りばめているのが特徴です。3型ともにブラックナイロンを全面に使用し、上品さも漂います。

▲「DAY PACK A.P.C. GREGORY」

「DAY PACK A.P.C. GREGORY」（4万2900円）はブランド創業時からグレゴリーが提案し続けている定番バッグがベース。45年間もユーザーに愛された使い心地はそのままにA.P.C.らしさをプラス。レザーファスナープルから内側のメッシュポケットに至るまでロゴ以外はほぼブラックで仕上げています。シルバーの金具が洗練さをより一層引き立てるアクセントに。

もちろん、ライフスパンEVAショルダーハーネスやDカン、PCや書類が収納できるスリーブポケットなど機能性もしっかり。トレッキングポール装着用ストラップの装備や丈夫なYKK＃10ファスナー採用と日常からアウトドアまでシームレスに繋ぎます。サイズは40×45.5×16cm。容量26L。

▲「FINE DAY A.P.C. GREGORY」

ロングセラーバッグのいいとこどり＆小ぶりな「FINE DAY A.P.C. GREGORY」（3万1900円）も登場。ショルダーハーネスをスリム化したことで、見た目もフィット感もアップ。小柄なユーザーや女性にぴったりなサイズ感です。ポケットを内側に4つ備えているため細々したものを整理整頓しながら収納できます。休日やちょっとしたお出かけにサッと背負いたい、そんなニーズに応えます。サイズは35×40.5×13.5cm。容量18L。

▲「SATCHEL M A.P.C. GREGORY」

ロングセラーショルダーの「SATCHEL M A.P.C. GREGORY」（2万7500円）もラインアップ。丸みを帯びたフォルムが特徴的で旅行からタウンユースまで幅広いシーンで活用する万能選手です。長さ調整可能なストラップでショルダーバッグとしてだけではなくボディバッグ風にも使えます。背面にはオープンポケットを装備し、スマホなど頻繁に取り出したいアイテムなどを入れておけます。サイズは39×23.5×11.5cm、容量13L。

いずれのバッグもグレゴリーとA.P.C.両ブランドロゴを前面にデザイン。定番アイテムをより都会的な装いにアップデートした同コラボアイテムで、冬のアーバンコーデを楽しんでみてはいかがでしょう。

