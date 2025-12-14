元乃木坂46・松村沙友理が、12月7日放送の「サンデージャポン」（TBS系）に生出演し、自らの結婚を報告した。過去の「アイドルによるおめでた婚」は否定的に捉えられることも多かったが、松村の報告に対しては肯定的な声が多い。その理由をライターの冨士海ネコ氏が分析する。

「おめでた婚」はかつては「できちゃった婚」とも言われ、長年にわたり女性タレントのキャリアを破壊してきた。とりわけアイドル出身者にとって、それは「即・信用失墜」を意味する禁忌だったのではないか。特に清純派や「ぶりっこ」ポジションのアイドルほど、ファン離れを招くご法度である。だが今回、元乃木坂46・松村沙友理さんの妊娠・結婚発表を巡って、かつてのような糾弾ムードはほとんど見られない。「おめでとう」「幸せそうでよかった」「ちゃんと大人になった」……こうした好意的な反応が、批判を大きく上回ったのだ。

松村さんといえば、もともと「スキャンダル耐性が高い」タイプではなかった。現役時代の不倫報道、卒業後の人気YouTuber・ヒカルさんとの交際報道。いずれも世間からは「男運が悪い」「ダメンズ好き」と、半ば固定されたイメージで語られてきたタレントの一人だったといえる。恋愛スキャンダルによって「ぶっちゃけキャラ」や「恋愛体質」にかじを切る女性アイドルは少なくないが、松村さんは「さゆりんご」を自称し「ぶりっこ」キャラを貫いた。だから今回の妊娠発表も、少し前までなら「だから言わんこっちゃない」と冷笑されても不思議ではなかったはずなのだ。

ところが実際に広がった空気は、明らかに違ったのである。この異例の着地は、「ぶりっこ」を降りなかった、松村さんの異色の生存戦略によるものではないだろうか。

バイト企画とリアクション芸での信用の積み重ね 「ぶりっこ」芸を「賢さ」に転化

最大の理由として指摘されているのが、バラエティー番組「坂上＆指原のつぶれない店」（TBS系）でのアルバイト企画である。松村さんは長年の「ぶりっこ」イメージを背負ったまま、現場の指示理解、実務処理、対人距離の取り方、トラブル時の対応までを極めて的確にこなしてみせた。そこにあったのは「可愛いだけの元アイドル」ではなく、「仕事ができる30代の女性」というリアルな姿だった。この瞬間、視聴者の中で長年残っていた「さゆりんご」像は、大きく上書きされた。「恋愛体質で危うい元アイドル」から、「多少失敗もしてきたが、現実社会でちゃんと働いている大人」へ。そうしたイメージの積み重ねの後、伝えられた妊娠報告が「無責任」ではなく「人生の次の段階」と受け止められたのは、決して偶然でも時代のせいでもない、当然の結果ではないだろうか。

さらに、「絶対にむせるラーメン」を食べる企画（「千鳥かまいたちゴールデンアワー」〈日本テレビ系〉）では、ぶりっこ芸をしながら登場し、勢いよく麵をすすって口から飛び出す場面も。こうした体を張ったリアクション芸も、「仕事ができる」証しだと視聴者から絶賛されていた。

「ぶりっこなのに」仕事ができる、ではなく、「仕事ができるから」ぶりっこも成立させられる。松村さんのぶりっこ芸は、単なる男ウケや処世術を超えて、「賢さ」「有能さ」の証左として転化することに成功したのだ。視聴者にとって「守られるべき危うい存在」から「自分で人生を回せる存在」へと認識が変わっていったのである。

批判を招いたPerfume・あ〜ちゃんの「ファン婚」との違い 語り過ぎないという戦略

もう一つ見逃せないのが、松村さんの徹底した「語らなさ」である。結婚相手については過去に週刊誌に撮られた相手といわれているものの、松村さん自身の口からは職業も、一般人かどうかも、ファンかどうかも発信されていない。「さゆりんご姫の王子、洋梨王子です」と、見事なぶりっこ芸で煙に巻くという高度な対応を見せている。

これは情報隠しというよりも、「物語を他人に委ねない」という、極めて強い主体的判断だったといえるのではないか。というのは近年、「一般男性」「ファン」「普通の会社員」という言葉が、かえって炎上の引き金になるケースは後を絶たない。夢を与えたつもりが、かえって裏切りと受け取られることもある。

例えば松村さんと同じく、プロフェッショナルな意識とサービス精神の持ち主であるPerfumeのあ〜ちゃんは、結婚報告で物議を醸した。デビュー以来スキャンダルらしいスキャンダルもなく、30代半ばまで第一線でグループ活動を継続。お相手は「一般男性」「昔からの友人」で、なおかつ「自分のファン」。アイドル文化が長年にわたって温め続けてきた「ファンにとっての夢の完成形」に、限りなく近いストーリーだったはずだった。

しかし発表後に明らかになった「有名企業の御曹司」という相手の属性が、すべてを反転させてしまったのだ。問題は、結婚した事実ではない。「ファンと結婚した」というロマンチックな言葉と、「実は超富裕層」という現実の情報との落差こそが、人々に違和感を生んだのである。

松村さんは、その轍を最初から踏まなかった。松村さんとあ〜ちゃんを分けたのは、清純度でも、格でも、人気でもない。結婚相手の報告の仕方だ。女性アイドルの「できちゃった婚」はもはや最大の地雷ではなくなり、「“ファンに見せる夢”の語り方」の方が、よほど慎重さを求められる時代になったのだと、賢い松村さんは気付いていたのだろう。

女性タレントの結婚は「清潔さ」ではなく「文脈」で評価される時代に入った。完璧に見える条件よりも、「そこに至るまでの過程」が重視される。松村さんの結婚報告がうまくいった勝因は、「キャラを変えなかったこと」「体で信用を積み直したこと」「語り過ぎなかったこと」。この3点に尽きる。祝福される結婚とは、清らかであることでも、失敗がないことでもない。過去と現在の選択が、一本の線でつながって見えること。それこそが、いま最も強い「祝福条件」なのだ。ニュートンの林檎よろしく、女性アイドルの結婚史を変えた「さゆりんご」を、心から祝福したい。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部