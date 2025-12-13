¡Ú¥É¥é¥¯¥¨¥¦¥©¡¼¥¯¡Û¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°ÇäŽ¥3Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ç¤âŽ¢ÀÖ»úŽ£¡Ä¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ³¤±¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°Õ¿Þ
¢£¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¡ÖºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
ÀçÂæ¤Î³¹¤¬¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢RPG¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥«¥ó¥À¥¿¡×¤Ê¤É¤Î²Ä°¦¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ä¤Ä¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÀçÂæ¤Î³¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë»¶ºö¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼çºÅ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀçÂæ»Ô¤âÁêÅö¤Ë¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤È¼«¼£ÂÎ¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤¬¤Ê¤¼¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡ÖºÎ»»¤ÏÅÙ³°»ë¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤Ê¤¼Ç¯2²ó¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¼Æµ®Àµ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¼Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¡Ë¤ä¡¢ÀçÂæ»Ô´Ñ¸÷ÀïÎ¬²Ý¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢Í·¤ó¤¸¤ã¤¨¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢3ËüÊâ¤òÊâ¤¤¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹Í»¡¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡£
2025Ç¯11·î1Æü¡¦2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥° vol.5 ÀçÂæ¡×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¹Ù³°¤Îµåµ»ÀìÍÑ¶¥µ»¾ì¡Ö¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡×¤È¡¢ÎÙ¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤¤¤Á¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¼·ËÌÅÄ¸ø±à¡×¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»öÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë¤¢¤ë1¥«½êÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥¿¥Ã¥×¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎÙ¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤¤¤Á¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¼·ËÌÅÄ¸ø±à¡×¤Ê¤É¤ËÅÀºß¤¹¤ë·×6¥«½ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÊâ¤¤¤Æ½ä¤ê¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£
¢£3ËüÊâ¤ò³Ú¤·¤¯Êâ¤«¤»¤ë»Å³Ý¤±
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIX¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½É²°¤ÎÌ¼¡Ö¥ê¥Ã¥«¡×¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥¥é¡¼¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö¥¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È°ìÂÓ¤¬¡¢¤ß¤´¤È¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤¢¤é¤¯¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤ËÉ÷Á¥¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÅðÂ±¡Ö¥«¥ó¥À¥¿¡×¤¬ÀçÂæ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤°ËÃ£À¯½¡¤Þ¤Ç°¦ÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡ÄÀ¤³¦´Ñ¤¬¡È¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J2¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡×¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤ÎÈÎÇä¤â½¼¼Â¡£¼·ËÌÅÄ¸ø±à¤Ï100ËüÅÔ»Ô¤Î¶á¹Ù¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¶õµ¤¤¬À¶¤¯¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¿§¤Å¤¤¤¿¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»¶ºö¡Ä¡Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Þ¤º°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö3ËüÊâ¡×¤òÊâ¤¡¢³Ú¤·¤¯»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¢£Ìó3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¿·´´Àþ¤âËþÇÕ¤Ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ï²áµî4²ó¡ÊÂçºå¡¦»³Íü¡¦·§ËÜ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾¦Å¹³¹¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¾å¤Ç¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯½©º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¥ÊÌ¾³ÝÃú¾¦Å¹³¹¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÂæ»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤Ê¤É¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢6¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡£¤³¤Á¤é¸áÁ°Ãæ¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤«¤é»²²Ã¼Ô¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¸á¸å¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êº®¤ß¹ç¤¤¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤È»¶ºö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Ç¡¢6¥«½ê¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¤Ï°ìÇÕ¤Ë¡£
¤Ê¤ªÉ®¼Ô¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¥´¡¼¥ì¥à¡×·¿¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Þ¤ï¤ê¤ÇÍ·¤ÓÅÝ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë1ËüÊâ°Ê¾å¤òÊâ¹Ô¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀçÂæÌ¾Êª¡ÖËÌµþñ»Ò¡×¤ÈÂç»®¤Î¡Ö¹Åì¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡Ê¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¡Ë¤òÇú¿©¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥í¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï¤É¤Ã¤³¤¤¤É¤Ã¤³¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÌó50Å¹ÊÞ¤ÏÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¡¢²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ñ¥ë¥×¥ó¥Æ¡ª¡×¡Ê²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¼öÊ¸¡Ë¤ò¾§¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¿ÊÄè¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹³ä°ú¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¥È¥¯¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤â·ÐºÑ¸ú²Ì¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¤ß¤À¡£
ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä¿·´´Àþ¤¬ËþÇÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦Å¹³¹Çã¤¤½ä¤ê¤Ê¤É¤ÇÀçÂæ¤Î³¹¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»öÊÄËë¤·¤¿¡£
¢£ÂçÀ¹¶·¤Ê¤Î¤Ë¡ÖºÎ»»¤ÏÅÙ³°»ë¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¸å¡¦Â¨´°Çä¡£¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¯2²ó¥Ú¡¼¥¹¡£È¾Ç¯Á°¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¡¢¼Ò°÷¤âÂ¿¤¯½Ð¶Ð¤¹¤ë¡Ö²ñ¼ÒÁí¤¬¤«¤ê¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¡¢¼Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ºÎ»»¤ÏÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹Åª¤Ë¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÂ»¼º¤¬Âç¤¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤Ë¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¥Ï¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊú¤¨¤ë¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤È¤·¤ÆÇÉÀ¸¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¼Ò¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¢£¡Ö¸ÜµÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¼Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¤¤ï¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
²áµî5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ·±àÃÏ¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¡×¡ÊÂè2²ó¡¦ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤ë¡×¡ÊÂè4²ó¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¡Ë¡Ö¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¡×¡ÊÂè5²ó¡¦ÀçÂæ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¡¢ÊóÆ»¡¦³È»¶¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö³è¤³è¤¤È³°¤Ç¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö±¿±ÄÂ¦¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤È¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶ÁÛ¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤äº¤¤ê¤´¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡¢¸ÜµÒ¤òÃÎ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÁêÅö¤Ê½ÐÈñ¤¬È¼¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï³«ºÅ¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£Í¶Ã×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ¶Ã×¤·¤¿ÀçÂæ»Ô¤Ë¡¢·Ð°Þ¤ÈÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÀçÂæ»ÔÊ¸²½´Ñ¸÷¶É´Ñ¸÷ÀïÎ¬²ÝÄ¹¡¦Æü²¼ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
Æü²¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀçÂæ»Ô¤«¤é¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGO FEST2024 ÀçÂæ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²£ÉÍ»Ô¡¦Ê¡²¬»Ô¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´»Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯5¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀçÂæ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¿ô37Ëü9000¿Í¡×¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì74²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÇüÂç¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò»Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£Æü²¼¤µ¤ó¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÈÇ¤Ï1988Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë·§ËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ô¤òµó¤²¤Æ¤ÎÍ¶Ã×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£²áµî¤Ë¤Ï½ÂÂÚ¤â¡Ä¼ºÇÔ¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±
¤Ê¤ª¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï2016Ç¯¤ËÀÐ´¬»Ô¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡×¡Ê´õ¾¯¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¿Í¡¹¤¬ÃÏ°è¤Ë½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢º®Íð¤ò¤¤¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ¶Ã×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¡×¡Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍè¾ì¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÃÏ²¼Å´ÁýÊØ¤ä¥Õ¥ê¡¼¾è¼Ö·ôÈ¯Çä¤Ê¤É¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦Å¹³¹¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¬»¶¤·¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¼·ËÌÅÄ¸ø±à¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°Ê³°¤Ë¤âÆø¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ç¤â¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÎ©Áü¤ÈÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îµ÷Î¥¡×¤òÀçÂæ»Ô¤ÈºÙ¤«¤¯¶¨µÄ¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢Í×Ë¾¤Ë¤È¤³¤È¤ó±þ¤¨¡¢ÀçÂæ»Ô¡¦¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
²áµî¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¼è¤ì¤¿ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À®¸ùÎã¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¼¡²ó³«ºÅ¤ò¤¼¤Ò¤È¤â²æ¤¬Ä®¤Ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÏÃ¤À¡£
¢£ÍÎÁ²½¤ÎÁÛÄê³°¤Î¸ú²Ì
¤¿¤À¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö²ñ¾ì¤ÎÆþ¾ìÎÁ¡ÊÂçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¡£Âç¿Í260±ß¡Ë¤Î¤ß¡×¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿Âè1²ó¡Ê2022Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ËÅÙ¤Îº®»¨¤Ë¤è¤ë¿ÍÇÈ¤Î½ÂÂÚ¡¢Å´Æ»¤Î¶ËÅÙ¤Êº®»¨¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌµÎÁ³«ºÅ¤Î¤¿¤áÍè¾ì¼Ô¿ô¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£¤Ç¤âµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÌÜ¡Ê»³Íü¸©¡¦ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É³«ºÅ¡Ë°Ê¹ß¤ÏÁê±þ¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÎ®¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ý¶â¤·¤Æ½Ð¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï³µ¤·¤Æ¹ØÇãÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤ËÁÛÄê³°¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢2025Ç¯5·î¤ÎÂè4²ó³«ºÅ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×Â¦¤¬¤½¤³¤Þ¤Çº®»¨¤¹¤ë¤È»×¤ï¤º¤ËÊªÈÎ´ØÏ¢¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ìó3Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼°ÀïÊÂ¤ß¤Ë¥°¥ë¥á¡¦ÅÚ»ºÊª¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö±¿±Ä¤Î¸½¼Â¡×¤È¡ÖÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡×
ËÌ³¤Æ»³«ºÅ¤Ë»²²Ã¤·¤¿É®¼Ô¤â¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯ÈÎÇä°÷¤¬¡Ö»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÄ¹¼Ø¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö»²²Ã¼Ô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ê¤É¤Î¼ý½¸·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç´Ñ¸÷¤·¤Æµ¢¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²ñ¾ìÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡Ö2026Ç¯4·î18Æü¡¦19Æü³«ºÅ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¤¤ï¤¯¡ÖÇ¯2²ó³«ºÅ¤ò´õË¾¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¡¢¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î³«ºÅ¤Îºß¤êÊý¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼¡¤Î³«ºÅÃÏ¤¬¤É¤³¤«¡¢¾ÜºÙ¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ê¤ß¤ä¤¿¤±¡¦¤ï¤¿¤ä¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
Âçºå¡¦²£ÉÍ¡¦»Í¹ñ¤Î3µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼¹É®ÈÏ°Ï¤Ï³°¿©¡¦Î®ÄÌ´ë¶È¤«¤é¸òÄÌÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢¸µ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÌÜÀþ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£³Æ¼ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤âÂ¿¿ô¼¹É®¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï8¿Í²ÈÂ²¤Ç²ð¸î¡¦°é»ùÌäÂê¤Ê¤É¤ÈÂÐÖµÃæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë