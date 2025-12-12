【第42話】 12月12日 無料公開

講談社は12月12日、原作・井龍一氏、マンガ・瀬尾知汐氏による作品「罪と罰のスピカ」第42話「夏休みのスピカ13」を月マガ基地で無料公開した。

本作は、普通の高校で、凡庸な生活を送る教師・羽鳥が、超能力を持つ女子高生・都麦澄光（つむぎすぴか）と関わることで事件に巻き込まれていくサスペンス作品。無料公開された第42話では、おばあちゃんが家族を殺した首謀者と銃を向けあう。

なお、現在月マガ基地では最新話となる第43話が120ポイントで公開されているほか、直前のエピソードなどが無料で読むことができる。

【無料公開中】

第42話「夏休みのスピカ13」のページ

【最新話】

第43話「夏休みのスピカ14」のページ

【あらすじ】

普通の高校で、凡庸な生活を送る教師・羽鳥。ある日、担任する生徒・都麦澄光（つむぎ すぴか）がいじめられている事に気づく。雨の帰り道、偶然都麦と二人きりになる。「先生が何とかするから！」と声をかける羽鳥だったが、都麦は彼の手をそっと握り「羽鳥先生って嘘つきですねぇ」と笑った。教師と生徒…近づきすぎてはいけない２人。どこか蠱惑的な彼女が、羽鳥の普通な生活を一変させるーー。