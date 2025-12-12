TBS・南波雅俊アナ、悲願の『好きな男性アナ』1位獲得 生放送でぼうぜん「信じられない」 川島明「泣きそうで泣かない（笑）」
オリコンニュースは12日、毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』を発表。TBS・南波雅俊アナウンサー（37）が悲願の1位を獲得した。
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で、前週に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』に続き、同日発表の『好きな男性アナウンサーランキング』を特集。先週の『好きな女性アナ』発表時は“ナーバス状態”と言われていたが、この日の放送ではオープニングから姿を見せ、緊張した表情。「いやでもちょっとさすがに2位も出来すぎで。もうさすがにもう1発アナウンサーとして去年終わったなと思って、さすがにもう今年は無理だなと思って気にしないようにしてたんですけど…。そしたら（先週）田村さんが（1位で）ボーン！、南後ちゃんが（7位）でボーン！となって…」「上司からは『来週だね』って言われて…」とさまざまなプレッシャーがあったことを告白。MCの田村真子アナから「月曜日くらいから顔色がよくないんですよ」と明かされていた。その後、スタジオではVTRが流れ、自身の『ラヴィット！』との出会いでの変化など思いを語り、先輩、後輩アナからの思いが伝えられた。
VTR終わりでスタジオには、各曜日のスタッフが休み返上で応援に駆け付け、ランキング発表はいよいよ上位に。同僚で昨年の同ランキング6位の赤荻歩アナと緊張した面持ちで見守り、TOP3の発表を前にまだ名前が呼ばれないとなると、2人とも不安な表情に。そしてTOP3が同時に発表されると、南波アナは驚いた表情で、2位を獲得した赤荻歩アナとともにスタッフに胴上げされた。
MCの麒麟・川島明が「初の1位です。おめでとう」と話を振ると、南波アナは泣きそうな声で「いやもうほんと信じらんないんですけど…、こんなアナウンサーが、ちょけたり前に出たり、調子乗ったりしてるのを、ほんとに演者の皆さんがちゃんと受け入れてくださったり、変なことになっても川島さんが全部やってくれ、まとめてくださったり、もう散々歌いまくってるのに、制作の皆さんがいろんなこと考えて、それでもやり続けてくださってるっていうのが…。なんか自分やったっていうよりも、本当に感謝っていう気持ちしかないっていうのが正直なところです。信じらんないですけど、ほんとにありがとうございます」と感謝の言葉。川島に「泣きそうで泣かない（笑）」とツッコまれつつ、大きな祝福を受けた。
そして、川島に「これは『夢じゃない』ですね？」と振られると、南波の十八番であるB'zの「ultra soul」が流れ始め、2位の赤荻アナとウイニングシャウト。スタジオは大盛り上がりのまま、通常のオープニングに戻った。
南波アナは、1988年5月4日生まれ、東京都出身。立教大学卒業後、NHKを経て、2020年にTBSに入社。現在、スポーツ実況や『ラヴィット！』『Nスタ』『ひるおび』などを担当している。
