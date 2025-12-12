この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「『ぐずればいいさ』でいい」12人産んだ助産師が断言、2人目育児で上の子への対応が雑になるママの罪悪感は不要か

12人産んだ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【自己肯定感UP】つい上の子の扱いが雑に…愛情不足が心配なママへ」と題した動画を公開。2人目の子どもが生まれたことで上の子への対応が雑になり、「愛情不足」を心配する親に対し、「完璧な育児」を目指す必要はないと力強くアドバイスした。



動画の冒頭でHISAKOさんは、第2子が生まれると、上の子への対応が「もうちょっと待って」などと雑になりがちだと指摘。そうした状況に親は「愛情不足で人格形成に影響が出たらどうしよう」と悩んでしまうと、多くの親が抱える不安に言及した。



この悩みに対し、HISAKOさんは「ぐずればいいさ」と一蹴。「人生なんて思い通りにいかない。それが人生なんです」と述べ、上の子にとっては「人生は思い通りにならないことを学ぶいい機会」だと捉えるべきだと主張した。さらに、2人目の子育ては体力よりも「笑いのネタ」が試されるとし、「完璧じゃなくていいので、とにかく2人の子どもたちを今日も生き延びましたっていう、生き延びるための楽しい作戦をたくさん立ててほしい」と語った。



続けて、多くの親が「真面目にやらんことですよ。真面目に考えすぎなんです」と指摘。「ちゃんとできているんだろうか」と自問するのではなく、「今日一日、生きながらえました、生かせました、はい100点」というくらいの気持ちでいることが重要だとした。



最後にHISAKOさんは、「ごめんね」ではなく「待っててくれてありがとう」という感謝の言葉を乱用することを提案。そうすることで上の子の「誇り」がくすぐられると説明した。その上で、忙しい日々の中でも「10秒上の子タイム」のような時間を作ったり、ぬいぐるみを使って腹話術を交えながら遊んだりと、いかに“アホ”になれるかが2人目育児を乗り切るコツだと締めくくった。