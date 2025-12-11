MLBが「Top Plays of 2025」の1位を発表

最後に選ばれた選手に日米ファンが歓喜した。MLBはオフシーズンに入り公式YouTubeやSNSで「Top Plays of 2025」を100位から順に発表しており、10日（日本時間11日）に待望の1位を発表。頂点に立ったのは、日米ファンの脳裏に深く刻まれた“MVP右腕”の歴史的活躍だった。

MLBが1位に選んだのは、11月1日（同2日）、ワールドシリーズ第7戦で好リリーフを見せ胴上げ投手となったドジャースの山本由伸投手。MLBは「ヨシノブ・ヤマモトがダブルプレーを誘い、ドジャースが連覇を決めました」と紹介文を添えて、粘るブルージェイズ打線を抑え、連続世界一をもたらした右腕の勇姿を公開した。

胴上げ投手以上に話題となったのが、この日の登板が中0日でのぶっつけ本番だったこと。前日の第6戦に先発し6回1失点。世界一をかけた第7戦は、5回表終了後にブルペンに向かうと、9回途中から登板した。勝ち越して迎えた11回は1死一、三塁のピンチを迎えたが、アレハンドロ・カーク捕手を併殺打。シリーズ3勝をあげる活躍でワールドシリーズMVPを受賞した。

ワールドシリーズ連覇から約1か月。MLBが「1位」という栄誉とともに公開した動画に感動を思い出す日米ファンが続出。「異次元のプレー」「最高においしいエンディング」「何度見ても飽きない」「山本はプレッシャーがかかる場面に適してる」「未だ興奮冷めやらん」「マウンドで吠えたガッツポーズが1番好き」「めっちゃTVの前で飛び跳ねたよ！」などの声が寄せられていた。

2024年は大谷翔平投手の“50本塁打50盗塁”達成の瞬間が1位に選ばれており、山本は大谷と肩を並べたこととなる。2人とも来季はドジャース3年目のシーズン。ワールドシリーズ3連覇に向け、さらなる活躍が期待される。（Full-Count編集部）