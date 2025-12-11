セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみ

登場時期：2025年12月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、2025年12月5日の公開に合わせてセガプライズに登場。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が、スーパーラージサイズのぬいぐるみとして展開されます。

存在感ある大きさで、目立つこと間違いなし☆

自宅でも『ズートピア２』の世界観が楽しめるプライズです。

ズートピア２ スーパーラージぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”

サイズ：全長約27×30×50cm

「ジュディ・ホップス」の大きなサイズのぬいぐるみ。

長い耳や大きな瞳もしっかり再現されています。

抱きしめ甲斐のあるボリュームで存在感あるディズニープライズです☆

ズートピア２ スーパーラージぬいぐるみ “ニック・ワイルド”

サイズ：全長約30×30×47cm

「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみもラインナップ。

「ジュディ・ホップス」と一緒に飾りたくなるプライズです。

特徴的な笑い方やとがった耳も丁寧にデザインされています☆

ディズニー新作映画『ズートピア２』に登場する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジュディとニックの大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』グッズ appeared first on Dtimes.