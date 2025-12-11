ズートピア２　スーパーラージぬいぐるみ　“ジュディ・ホップス”

セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』　スーパーラージぬいぐるみを紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』　スーパーラージぬいぐるみ

 

 

登場時期：2025年12月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、2025年12月5日の公開に合わせてセガプライズに登場。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が、スーパーラージサイズのぬいぐるみとして展開されます。

存在感ある大きさで、目立つこと間違いなし☆

自宅でも『ズートピア２』の世界観が楽しめるプライズです。

 

ズートピア２　スーパーラージぬいぐるみ　“ジュディ・ホップス”

 

 

サイズ：全長約27×30×50cm

 

「ジュディ・ホップス」の大きなサイズのぬいぐるみ。

長い耳や大きな瞳もしっかり再現されています。

抱きしめ甲斐のあるボリュームで存在感あるディズニープライズです☆

 

ズートピア２　スーパーラージぬいぐるみ　“ニック・ワイルド”

 

 

サイズ：全長約30×30×47cm

 

「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみもラインナップ。

「ジュディ・ホップス」と一緒に飾りたくなるプライズです。

特徴的な笑い方やとがった耳も丁寧にデザインされています☆

 

ディズニー新作映画『ズートピア２』に登場する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『ズートピア２』　スーパーラージぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

