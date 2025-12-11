ジュディとニックの大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみ
登場時期：2025年12月5日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、2025年12月5日の公開に合わせてセガプライズに登場。
「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が、スーパーラージサイズのぬいぐるみとして展開されます。
存在感ある大きさで、目立つこと間違いなし☆
自宅でも『ズートピア２』の世界観が楽しめるプライズです。
ズートピア２ スーパーラージぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”
サイズ：全長約27×30×50cm
「ジュディ・ホップス」の大きなサイズのぬいぐるみ。
長い耳や大きな瞳もしっかり再現されています。
抱きしめ甲斐のあるボリュームで存在感あるディズニープライズです☆
ズートピア２ スーパーラージぬいぐるみ “ニック・ワイルド”
サイズ：全長約30×30×47cm
「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみもラインナップ。
「ジュディ・ホップス」と一緒に飾りたくなるプライズです。
特徴的な笑い方やとがった耳も丁寧にデザインされています☆
ディズニー新作映画『ズートピア２』に登場する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の大きなぬいぐるみ。
セガプライズの『ズートピア２』 スーパーラージぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
