この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏が薬に頼らない花粉症対策を解説!『【花粉症】薬を飲んでも効かない、鼻うがいが苦手な方は、手もみで花粉症を解消!』

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【花粉症】薬を飲んでも効かない、鼻うがいが苦手な方は、手もみで花粉症を解消!』と題した動画を公開した。この動画では、薬に頼らず花粉症を根本から対処するための手もみセルフケアを紹介している。



花粉症はアレルギーの一種であるため、体質そのものへのアプローチが重要だと音琶氏は述べ、体内で「天然のステロイド」とも言われるホルモンの分泌を促す3つの反射区を刺激する方法を解説している。



動画ではまず、手もみを行う前の準備として、クリームとテラヘルツ効果のあるスティックで手のひらをほぐすことを推奨している。これにより手が温まり柔らかくなり、ケアの実践がしやすくなるという。



1つ目は「腎臓の反射区」である。手のひらのほぼ中央に位置し、ここを刺激することで体内のアレルギー物質の排出が促されると音琶氏は述べる。反射区は範囲を持つため、500円玉程度の円を描くように押すことが勧められている。



2つ目は「副腎の反射区」である。中指の延長線上で、手のひらの付け根近くにある骨の下に位置する。音琶氏によると、この反射区は天然のステロイドとも呼ばれる副腎皮質ホルモンの分泌に関わる場所であり、アレルギー症状に対して極めて有用だという。アレルギーのある人は、この反射区を念入りに押すことが勧められている。



3つ目は「甲状腺の反射区」である。親指の外側、爪の生え際と第一関節の間に位置する。ここを刺激すると炎症を抑える働きが期待されるほか、代謝の向上や体温生成にも関与すると説明されている。



それぞれの反射区を、1回7秒間、3回ずつ押すのが基本とされている。1日に3回から5回、気づいたタイミングで実践し、押した後は水分を摂取して老廃物を流すことが重要だと述べられている。このセルフケアは、花粉症だけでなく、じんましんや喘息といった他のアレルギー症状にも応用可能であると音琶氏は語る。薬が対症療法であるのに対し、手もみセラピーは自分自身の力で体質に働きかける根本的なケアだという位置づけである。アレルギー体質に悩む人にとって、手軽に実践できる手もみセラピーの具体的な方法を知る手がかりとなる内容である。