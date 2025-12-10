ジャストプラが続落、第３四半期営業利益３６％増と大幅増益も材料出尽くし感 ジャストプラが続落、第３四半期営業利益３６％増と大幅増益も材料出尽くし感

ジャストプランニング<4287.T>が続落している。９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２～１０月）連結決算は、売上高１８億９９００万円（前年同期比１８．８％増）、営業利益４億７４００万円（同３５．８％増）、純利益３億３０００万円（同３０．１％増）と大幅な増収増益となったものの、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



外食産業などの売り上げ管理を効率的に行うことができる「まかせてネット」をはじめ、主力のＡＳＰ事業が２ケタ増収増益となったほか、システムソリューション事業、物流ソリューション事業、太陽光発電事業のいずれの事業も増収増益となった。なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高２５億３２００万円（前期比１４．９％増）、営業利益６億２００万円（同２２．８％増）、純利益４億１９００万円（同１５．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS