チャンネル登録者数173万超の人気YouTuber「きょんくま」が、2025年12月5日にチャンネルを更新。解散することを発表した。

「おもちゃ作りたいんです」

きょんくまは、リーダー・きょんさんと、くまさんをメインメンバーに、「24時間生活」や大食い企画などで人気を博している。

しかし25年4月、きょんさんが体調不良で動画出演を長期休止を発表。8月には、体に負担をかける企画も多い中、「全員の今後の人生や体のことを考えて、今一度しっかりと時間をかけて考える」などとして、無期限活動休止を発表した。8月31日に公開した動画を最後に、チャンネルの更新が止まっていた。

そして12月5日、「きょんくまは解散します。」と題した動画を公開。きょんさんが一人で登場し、解散について、「24時間生活」や大食いなど、過酷な企画で体を壊したことを理由に挙げた。

さらに、きょんさんは「ぶっちゃけ言うと、YouTubeとかSNSの世界がキラいです」と話す。続けて、「もちろん否定だけではないです」「全力でやれたことや視聴者さんたちとつながれたこととか、すごく大事なことも大切なこともたくさんあります」としつつ、「シンプルに治安が悪い」「事実と違うのに叩かれてしまう人たち。傷つく言葉を平気で言えてしまう世界」と思いを明かした。

一方で、「今まで、人に人にって、自分のやりたいためや、自分のやりたかったことで生きれてないのかな」と考えていたことも告白。今後に向けては、子供のころの経験や、YouTubeの企画を通じてさまざまなおもちゃを紹介したり、作ってきたりしたことなどにも触れながら、「おもちゃ作りたいんです」「おもちゃの開発事業をクラウドファンディングで行わせていただきます」と、展望を明かした。

「けじめができてない」1か月だけ復活

12月6日には、きょんさんとくまさんがそろって動画に登場。解散は「釣りでも嘘でもございません」と明言したうえで、「このまま何もせずに離れてしまうと、視聴者さんたちにキリが悪いというか、けじめができてないというか。悲しい思いさせたままになってしまう」として、約1か月間、動画投稿を復活すると発表した。

更新は週2回ほどを予定しているという。きょんさんは「（解散にあたって）説明足りない部分とか、もっと説明したいこと、話したいこと実はあるんで、それも動画にのせてお話しします」と語った。

コメント欄には「釣りであって欲しい どっきり企画であって欲しい位、悲しいです お疲れ様です」「正直ちょっと悲しいけどメンバー全員がやりたいことやってくれた方がみんなもいいと思うから最後の1ヶ月楽しみにしときます！ お疲れ様でした！！」「もー身体はらなくていいよ！！ 絶対！！！ みんなで思い出話してくれ！！！！」「それぞれの道を尊重します。最後の1ヶ月間頑張ってください！」などと書き込まれている。