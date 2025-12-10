地域別デザインのトートも！日本地図の魅力を詰め込んだゼンリン「2026年福袋」が発売
ゼンリンが展開する、地図をデザインした文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」から、地図の魅力を詰め込んだ「2026年福袋」が発売。
「Map Design GALLERY」は、ゼンリンが保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とし、文具やピンバッジ、バッグ、傘などの雑貨類を展開しています。
12月8日（月）より販売開始された「2026年福袋」では複数商品がラインナップ。
全国9エリアから選べるスクエアトートバッグ入り福袋
スクエアトートバッグは肩がけと手持ちの2way仕様で地図を大胆にデフォルメしたデザインです。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の9つの地方からお選びいただけます。スクエアトートバッグを含む総額約11,000円（税込）相当の地図柄アイテムが入っています。
価格：￥5,500（税込）
刺繍入りドローストリングバッグ入り福袋
ドローストリングバッグは、日本列島のイラストマップに10エリアの観光スポットの魅力を繊細な刺繍で表現しています。眺めていると思わず旅に出たくなるデザインです。色はラベンダー、ベージュ、ブルーの3色展開。ドローストリングバッグを含む総額約11,000円（税込）相当の地図柄アイテムが入っています。
￥5,500（税込）
「2026年福袋」では、先着順で福袋限定特典のオリジナルバッグが付いてきます。全国47都道府県のシルエットをランダムに並べた鮮やかな迷彩風のデザインが施されており、ベースの色はネイビーとピンク（店舗限定カラー）の2色展開です。
このほか、「スマホポシェット入り福袋」、「マスキングテープ10本セット入り福袋（オンライン限定）」なども発売中です。
販売期間
2025年12月8日（月）11時〜2026年1月5日（月）まで ※オンライン：12月中旬より順次発送
店舗：12月8日（月）より予約開始、12月中旬より順次店頭お渡し