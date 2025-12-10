この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー兼作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【ただ生きているだけ】日本中が安心を求める人ばかり…居場所のない理由と「強まる孤独感」を解説」と題した動画を公開。「家と会社の往復ばかりで居場所がない」と感じる人が増えている原因について、現代社会の価値観と心理的背景から解説した。



Ryota氏はまず、多くの人が「家と会社の往復」になってしまう理由として、仕事が多忙で時間的・金銭的余裕がないことを挙げる。多忙な日々を送る中で、家は単なる「回復場所」となり、休日は疲れを取るためだけに費やされがちだ。その結果、新しい活動を始める気力が湧かず、生活が固定化してしまうと指摘した。



さらに氏は、居場所が作れない背景には、現代特有のいくつかの思考パターンがあると分析する。一つは「節約志向」だ。将来への不安からお金を使うことに罪悪感を抱き、「習い事とか…お金かかるだけ！」と新しいことへの挑戦を避けてしまう傾向があるという。



また、「コスパ（コストパフォーマンス）」や「タイパ（タイムパフォーマンス）」を過度に重視する考え方も、居場所づくりを阻害する一因だとRyota氏は語る。氏は、「満足度ってコスパタイパから外れたところにある」と述べ、効率や即物的な成果を求めすぎるあまり、恋愛や趣味のようにすぐには結果の出ない活動を「無駄」と切り捨ててしまう危険性を指摘した。



加えて、「思ったほどじゃない」とすぐに物事に失望してしまう完璧主義的な思考も問題だという。Ryota氏は「人生の大半の物って思ったほど悪くはないけどそれほどでもないっていうのの連続」と語り、最初から完璧な楽しさを求めず、小さな楽しみを積み重ねていくことの重要性を説いた。



最後にRyota氏は、居場所づくりは「誰かが与えてくれる」という受け身の姿勢では始まらないと強調。興味のあることをまずは2ヶ月続けてみるなど、自分から行動を起こし、小さな経験を積み重ねていくことが、結果的に豊かな人間関係や自分らしい居場所につながっていくと締めくくった。