『ニノなのに』2時間SPが今夜放送！司会はドラマ最終回後“なのに”番宣出演の前原瑞樹が担当

12月10日20時54分からTBSで『ニノなのに』2時間スペシャルが放送される。

■MCは二宮和也「なのに」司会は前原瑞樹

今回のスタジオゲストは、前原瑞樹、清春、後藤輝基、大友花恋、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中の関水渚が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」司会は前原が務めることに。

前原は火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の番宣での出演かと思いきや、最終回は『ニノなのに』放送日の前日で、最終回後“なのに”番宣出演という異例の事態に。共演経験のある大友はあまりに緊張する前原に「今まで見たことのない（顔の）白さ」とツッコむ。

そして今回は、豪華3本立てのVTR企画に加え、収録中の中継検証など様々な「なのに」を検証していく。

■中継企画！地図アプリの所要時間は本当か？

どこかに出かけるとき、多くの人が参考にしている地図アプリ。地図アプリ上に出る移動所要時間は本当に正確なのか。番組の収録時間である“2時間30分”をリミットに、「本当に2時間30分でそこまで行ける？」と思う場所を3ヵ所厳選。収録が終わるまでにスタジオに辿り着けるのかをリアル中継検証する。

検証に参加するのは、高尾山山頂から収録スタジオに向かう吉田仁人（M!LK）、新潟県の海岸から収録スタジオに向かう菅田琳寧（B＆ZAI）、そして収録スタジオから熱海へ行き温泉に入浴し、また収録スタジオに戻るワタリ119の3名。はたして、収録時間内に辿り着けるのか。

■好評企画！何が早いか検証～紅葉編～ in河口湖

ゴールデンウィーク、通勤ラッシュ、お盆など、様々な時期・時間の移動手段は何がいちばん早いのかを検証してきた番組恒例の好評企画。今回の舞台は、年々来客数が増加している人気観光スポット・河口湖。

紅葉シーズンに、効率的かつ存分に楽しむためには河口湖を何で一周するのがいちばん早いのか。今回検証に参加するのは、自動車で河口湖を1周する金子貴俊、自転車で河口湖を1周する塚田僚一（A.B.C-Z）、そして河口湖をスワンボートで横断する本高克樹（B＆ZAI / 「高」は、はしごだかが正式表記））の3名。はたして誰がいちばん早くゴールできるのか。

■スマホひとつでシェフが作った料理を再現!?

最近のAIは料理の写真を読み取ればどんな食材を使用しているのか分析できるという。そこで、この機能を使って一流シェフの料理を分析し同じ料理を作れるのかを大検証。

今回は、「ミシュランガイド東京」のセレクテッドレストランに3年連続で選出されたラ・ボンヌターブルのオーナーシェフが作った至高の料理をゆめぽてが再現。想像以上のゆめぽての“勘の良さ”と“手際の良さ”にシェフもスタジオも大盛り上がりとなる。はたしてどこまで再現できるのか？

■福士蒼汰が参戦！偶然なのに必然検証第2弾

「街で偶然友達と出会う」「道端で偶然財布を拾う」など、偶然だと思うことはすべて計算でき、必然で起きていると提唱する研究家・平林純先生とアシスタントのすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）が、街で様々な偶然と思える事象を調査。

身長183センチの福士蒼汰の身長を超える人と出会えるのは何パーセントの確率なのか、“港区で犬を散歩している人が社長の確率は5人に2人”は本当なのか？ 今回は福士とともに赤坂の街を調査する。

番組情報

TBS『ニノなのにSP』

12/10（水）20:54～22:57

スタジオ出演者

MC：二宮和也

スタジオゲスト（五十音順）：大友花恋、清春、後藤輝基（フットボールアワー）、関水渚、前原瑞樹

VTR出演者（五十音順）

金子貴俊、菅田琳寧（B＆ZAI）、塚田僚一（A.B.C-Z）、福士蒼汰、本高克樹（B＆ZAI）、ゆめぽて、吉田仁人（M!LK）、ワタリ119

