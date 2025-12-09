現場に合わせて特注できる！アルミ製パイプカート
サンワサプライ株式会社は、物流倉庫などのピッキング作業で使用する際、軽量なので、女性でも扱いやすいアルミ製パイプカート「CART-FA15PRA」を発売した。日本社製の安定したキャスターを使用し、75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造を採用している。屋内外での使用が可能で、コンパクトで効率的な作業をサポートする。
■75リットルの折りコンを収納できるピッキングカート
75L折りたたみコンテナを上下に積載でき、予備の2個も手前に折りたたんで収納可能なカート。コンテナ交換や追加のために倉庫や置き場に戻る手間が省けるので、作業の効率を上げることができる。また特注対応も可能で、載せるものや使用する場所に応じて希望のサイズやキャスターの変更をすることができる。
■軽くて移動がラクなアルミ製のパイプを標準で採用
軽量で持ち運びしやすく、サビに強いアルミ製のパイプを標準で採用している。コンテナ設置時にずれない構造なので、移動時も安心だ。また特注対応も可能で、お使いの環境に合わせて樹脂製パイプやスチール製パイプなどの素材に変更することができる。
■安定性の高い日本社製キャスターを採用
安定性が高い日本社製(ハンマーキャスター)製のゴム製φ75mmキャスターを採用しており、スムーズに走行できる。キャスターの位置を本体の内側に取り付けており、作業中に壁面や棚などにぶつかって邪魔にならない設計だ。また特注対応可能で、キャスターの材質や種類を変更することができる。
■組み立てた状態で出荷
組み立てた状態で出荷するため組み立ての手間がかからず、届いてすぐ使用できる。※特注依頼でノックダウン式での出荷が可能。
■女性でも扱いやすいアルミ製パイプカート「CART-FA15PRA」
■女性でも扱いやすいアルミ製パイプカート「CART-FA15PRA」
