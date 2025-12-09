この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない江戸のトイレ事情、共同トイレが“丸見え”だった驚きの理由と女性たちが命懸けだったワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が、「【閲覧注意】江戸の共同トイレは"丸見え"だった…庶民女性が夜に命懸けだったワケ」と題した動画を公開。江戸時代の共同トイレの構造に隠された真実と、それによって庶民の女性たちが直面した過酷な現実を解説した。



動画はまず、江戸が世界有数の先進都市であり、上水道の整備や公衆浴場の普及など、高い衛生意識を持っていた点を指摘する。しかし、その一方で庶民が暮らす長屋の共同トイレには、現代の感覚では信じがたい構造的な欠陥があった。それは、扉が完全には閉まらない「半戸（はんど）」と呼ばれる様式で、外から中が容易に見えてしまう“丸見え”に近い状態だったという。



この特異な構造が採用された最大の理由は、驚くべきことに経済的な合理性にあった。当時、人々の排泄物（し尿）は「下肥（しもごえ）」として農村で高く売れる貴重な資源であり、都市と農村を結ぶリサイクルシステムが確立されていた。半戸は、この下肥を回収業者が効率よく汲み取るための工夫であり、「個人のプライバシーよりも資源回収の効率性が優先された」結果だったのである。この点は、屋敷内に専用の「内便所」を持つ武家や富裕層との間に存在する、厳しい身分格差を象徴していた。



この構造的な脆弱性は、特に治安が悪化した幕末期において、女性たちを深刻な危険に晒すことになる。政治的混乱や経済破綻で増加した無宿者などの犯罪集団が横行する中、夜間の長屋は巡回も手薄で危険な場所と化した。特に、人目につかない場所にある共同トイレは犯罪の温床となり、夜に一人で用を足しに行くことは「文字通り命懸け」の行為だったのである。



動画は、この江戸のトイレ事情を通して、社会や都市の設計において「誰の利益が最優先されているのか」を問いかける。経済効率を追求するあまり、最も弱い立場にある人々の安全や尊厳が犠牲にされる構造は、現代社会にも通じる重要な教訓であると締めくくった。