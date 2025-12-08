12月6日、1990年代の人気グループ「太陽とシスコムーン」の公式Xが画像をアップ。12月6日と7日に上野公園で行われた無料アイドルフェス「#HNGSONIC2025 -秋→冬-」に出演した姿を公開した。

「現在のメンバーは信田美帆（53）、稲葉貴子（51）、小湊美和（48）の3人。本多RuRu（49）は中国出身で、現在はアメリカに移住しているため、ビデオ通話などでイベントに参加したりしていますね。

太陽とシスコムーン（以下、太シス）は、テレビ東京の人気番組だった『ASAYAN』から生まれた最後のユニットです。1990年代、『ASAYAN』からはモーニング娘。や鈴木亜美、CHEMISTRYなどオーディションから多くのスターが誕生しました。太シスは芸能経験のある女性対象におこなわれた『つんくプロデュース芸能人新ユニットオーディション』の合格者4人によるユニットで、1999年4月にメジャーデビュー。いきなりオリコン6位を記録しました。2000年3月にグループ名をT＆Cボンバーに改名、10月9日に解散します。2009年にベストアルバムのリリースイベントで再集結。10月に再結成ライブをおこないました。その後は限定的な再集結を繰り返し、2024年に公式Instagramを開設しました。現在はフリーのアイドルグループとして活動しています」（芸能記者）

デビュー当時もパワフルな歌唱力とダンスのキレ、『ASAYAN』発の他のユニットに比べて“お姉さん”的な魅力があり、人気も高かった太シス。公式Xは12月8日にも、全国ツアー中のゴールデンボンバーの楽屋訪問ショットをアップしており、今でも仲の良い3人の姿を伝えている。

「メンバーの稲葉さんは2024年8月14日に『女子SPA！』のインタビューで、解散後は振り付け、コンサートの司会、女優と様々な経験の後でハロプロの関連会社に就職するなど紆余曲折があったことを語っています。稲葉さんは元大阪パフォーマンスドール、篠田さんはソウルオリンピック体操代表、小湊さんは民謡歌手、RuRuさんは外国籍と異なるバックボーンを持つメンバーが解散後もつながりを保ち、現在はまた一緒に活動している姿は、往年のファンだけでなく若いファンからも注目を集めています」（前出・記者）

Xでは

《太陽とシスコムーン推せる》

《TLに太陽とシスコムーンの動画が流れてきたのだけど（1曲だけ撮影OKだったらしい）、全然衰えていないどころかよりパワフルでキラキラしていたし、かっこよかった》

《ハロプロで一番曲が強いのは太陽とシスコムーンやと思う。今でも十分通用する》

とファンの熱気がすさまじい。

「来年2月には、人気アイドルグループの『フィロソフィーのダンス』とのツーマンライブも決まっています。稲葉さんはブレイク当時の自分たちについて《楽曲も見せ方も“可愛らしいアイドル”とは異なっていたためか、好評価をいただく反面、ひどい言葉で批判されることもすごくありました》と振り返っていましたが、年齢を重ねて実力派のダンス＆ボーカルグループとしてしっかり存在感を増しています」（前出・記者）

アラフィフになり、さらに磨きがかかるカッコよさ。再ブレイクもあるかもしれない。