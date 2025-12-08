Ž¢·î3～5Ëü±ß²Ô¤²¤¿Éû¶ÈŽ£ °û¿©Å¹¡¢¥Õ¥ê¥ÞÊªÈÎ¤è¤ê¿Íµ¤¤Î¿¦¼ï¤È¤Ï ¼ýÆþ¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡È·ø¼Â¡É·¹¸þ
¡¡ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÉû¶È¡£·î¿ôËü±ß¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥Ò¥Ã¥Ä¤Î±¿±Ä¤¹¤ëBiz HitsÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢·î3～5Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷261¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¿È¶á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯Äã¥ê¥¹¥¯¡¢·î£³～£µËü±ß¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ëÉû¶È
¡¡¤É¤ó¤ÊÉû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¶¹Æ¼¹É®¤Ê¤É¤Î¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°(18.8¡ó)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÊªÈÎ(15.7¡ó)¡×¡Ö°û¿©Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ(8.4¡ó)¡×¡Ö·Úºî¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ(5.4¡ó)¡×¡Ö¥Çー¥¿ÆþÎÏ(4.2¡ó)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¿È¶á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Â»¼º¤òÉé¤¦¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤Éû¶È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éû¶È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð(24.5¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¸¡º÷(17.6¡ó)¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°(13.8¡ó)¡×¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È(12.6¡ó)¡×¡ÖSNS(11.5¡ó)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¡×¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤éÉû¶ÈÀè¤äÉû¶È¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÉû¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¤äµá¿Í¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤ÇÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÉû¶È¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÉû¶È¤«¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÉû¶È¼ýÆþ¤ò²Ô¤°¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¥À¥ó¥È¥Ä¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë(36.0¡ó)¡×¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê(17.2¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¶È¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢Éû¶È¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤è¤¦¤ÈÌë´Ö¡¦ÁáÄ«¤Îºî¶È¤ä¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼ýÆþ¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÊäÅ¶¤¹¤ë(54.4¡ó)¡×¤¬°µÅÝÅª¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡ÖÃùÃß¤¹¤ë(16.9¡ó)¡×¡Ö¼ñÌ£¤Ë»È¤¦(11.1¡ó)¡×¡ÖÅê»ñ¤Ë²ó¤¹(6.5¡ó)¡×¡ÖÈþÍÆ¤Ë»È¤¦(5.0¡ó)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ÂçÊÌ¤¹¤ë¤È¡ÖÀ¸³è¤ÎÊäÅ¶¡×¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¡×¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î»È¤¤Æ»¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Éû¶È¤ÇÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈÎ©·Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー°æ¾åÈþÎë»á¤ÎÏÃ¡Ö·î3Ëü～5Ëü±ß¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ÎÊäÅ¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°éÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÉû¶È¤ËÁö¤ëÁ°¤Ë¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¸øÅªÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ç²È·×¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éû¼ýÆþ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éû¶È¤Ï¡Ø²Ô¤²¤ë¤«¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Éû¶ÈÁª¤Ó¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äËÜ¶È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×µ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼ê´Ö¤äÀÇ¶â¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡É¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÈÂ²¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÉû¶È¤³¤½¡¢Ä¹¤¯°ÂÄê¤·¤¿Éû¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë