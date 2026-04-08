恋愛相談アプリ「リスミィ」を運営する株式会社リスミィは８日、未婚者が抱える生活の満足度や将来への不安、および悩みの相談状況を明らかにするため、全国の２０代〜４０代の未婚者３６１人と既婚者３２３人を対象に実施したアンケートの結果を発表。同社は「未婚者が現状の自由を楽しむ半面、将来への不安を一人で抱え込みやすい傾向が見えてきました」とした。【Ｑ１】現在の生活（仕事やプライベート、人間関係など）に対す