ドナルド・トランプ米国大統領の訪中を控え、北朝鮮と中国の外交責任者が、有事の際の自動介入条項が含まれた「朝中友好協力相互援助条約」締結65周年を記念し、両国関係を強化する立場を再確認した。9日、中国王毅・政治局委員兼外交部長は平壌の錦水山（クムスサン）迎賓館で北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談を行い、「1年間の中朝交流は目覚ましく、血で結ばれた中朝の伝統的友情が永遠に退色せず、壊すことができな