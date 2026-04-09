"青切符制度"詐欺 4月に始まったばかりの、自転車の「青切符」制度を悪用したとみられる詐欺が広島県で確認されました。 【写真を見る】「自転車の反則金、その場で払って」は詐欺です！広島で「青切符」制度を悪用した事件熊本県警が注意呼びかけ 熊本県内での被害は報告されていませんが、警察が注意を呼び掛けています。 この4月に自転車の取り締まり方法が変わり、警察が交通違反の対象者に反則金の納付を科す「交通反